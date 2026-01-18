Спецназ "Альфа" СБУ ликвидировал 39 российских пехотинцев. ВИДЕО

Спецназовцы ЦСО "Альфа" СБУ последовательно ликвидируют противника на всех направлениях, где он пытается давить на украинские позиции.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские защитники уничтожили ударными беспилотниками 39 рашистов, поразив места дислокации врага.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

FPV-дроны в руках украинских операторов стали точным и эффективным инструментом для этой работы.

Также сообщается, что за две последние недели декабря воины "Альфы" пополнили статистику вражеских потерь более чем на 3,7 тысячи оккупантов. И это лишь часть проделанной работы.

Видео обнародовано в телеграм-канале.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Дроны "Гострих Картузів" двумя ударами сорвали штурм оккупантов в Донецкой области. ВИДЕО

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Ударные дроны SIGNUM ликвидировали "жирную цель" среди оккупантов в Серебрянском лесу. ВИДЕО