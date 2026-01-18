РУС
Спецназ "Альфа" СБУ ликвидировал 39 российских пехотинцев. ВИДЕО

Спецназовцы ЦСО "Альфа" СБУ последовательно ликвидируют противника на всех направлениях, где он пытается давить на украинские позиции.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские защитники уничтожили ударными беспилотниками 39 рашистов, поразив места дислокации врага.

FPV-дроны в руках украинских операторов стали точным и эффективным инструментом для этой работы.

Также сообщается, что за две последние недели декабря воины "Альфы" пополнили статистику вражеских потерь более чем на 3,7 тысячи оккупантов. И это лишь часть проделанной работы.

Видео обнародовано в телеграм-канале.

+9
добре,дуже добре..
18.01.2026 14:54 Ответить
+7
Красівоє! Гоняють як зайців.
18.01.2026 15:01 Ответить
+2
18.01.2026 15:01 Ответить
добре,дуже добре..
18.01.2026 14:54 Ответить
по попкам надавали()
18.01.2026 16:10 Ответить
Дякуємо службовцям Альфи, це краще ніж їх попередники палили Майданівців у 2014 році!! Майданівці та їх побратими і Рідні, їх усіх знають і пам'ятають!!!
18.01.2026 17:04 Ответить
18.01.2026 15:01 Ответить
Красівоє! Гоняють як зайців.
18.01.2026 15:01 Ответить
Гарна підбірка.
18.01.2026 15:07 Ответить
Требо на це відео гуртову розсилку організувати для ватосамок й там мамок орків ...
Нехай вони знають заздалагідь , що чека на їх цуциків в чужому для їх краю. Де кожний кущ може стати для їх очей останім , щ вони побачили на цьому світі !!!
18.01.2026 15:26 Ответить
Красіво, чотєнько, без шансів для підарів!
18.01.2026 16:03 Ответить
Шо ви підари тут забули
18.01.2026 16:28 Ответить
****** оркам рай обіцяв, з тютіною…. От пригожин їх зустрів з кувалдою!!
18.01.2026 17:06 Ответить
Подяка хлопцям СБУ. Вони провели купу ************* операцій по знищенню ворога. Прикро, що в їх конторі є офіцери, які служать режиму Голобородька' і фальшують справи.
Сьогодні подивився інформацію від Берези, де один бізнесмен розповів про друга Голобородька' Баканова та його заступника,тяжкі організували схему по відмиванню грошей.
18.01.2026 16:32 Ответить
кцпи на снэээг уууу кцпи на снээгууу
18.01.2026 16:44 Ответить
 
 