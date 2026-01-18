3 310 12
Спецназ "Альфа" СБУ ликвидировал 39 российских пехотинцев. ВИДЕО
Спецназовцы ЦСО "Альфа" СБУ последовательно ликвидируют противника на всех направлениях, где он пытается давить на украинские позиции.
Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские защитники уничтожили ударными беспилотниками 39 рашистов, поразив места дислокации врага.
FPV-дроны в руках украинских операторов стали точным и эффективным инструментом для этой работы.
Также сообщается, что за две последние недели декабря воины "Альфы" пополнили статистику вражеских потерь более чем на 3,7 тысячи оккупантов. И это лишь часть проделанной работы.
Видео обнародовано в телеграм-канале.
Топ комментарии
+9 Николай Водяной #461390
показать весь комментарий18.01.2026 14:54 Ответить Ссылка
+7 Виктор Ле #550890
показать весь комментарий18.01.2026 15:01 Ответить Ссылка
+2 Luiza
показать весь комментарий18.01.2026 15:01 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Нехай вони знають заздалагідь , що чека на їх цуциків в чужому для їх краю. Де кожний кущ може стати для їх очей останім , щ вони побачили на цьому світі !!!
Сьогодні подивився інформацію від Берези, де один бізнесмен розповів про друга Голобородька' Баканова та його заступника,тяжкі організували схему по відмиванню грошей.