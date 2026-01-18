Ударные дроны SIGNUM ликвидировали "жирную цель" среди оккупантов в Серебрянском лесу. ВИДЕО
В Серебрянском лесу на Лиманском направлении пилоты батальона SIGNUM 53-й отдельной механизированной бригады поразили "жирную цель" среди оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, рашист пытался бежать и прятаться за деревом, но тщетно.
В результате попадание противника было ликвидировано.
Кадры поражения бойцы обнародовали в телеграм-канале.
- Ранее сообщалось, что воины 53-й ОМБр уничтожили стрелковым огнем засаду вражеских дронов на Лиманском направлении.
