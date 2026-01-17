Пилоты SIGNUM уничтожили 6 вражеских дронов на Лиманском направлении. ВИДЕО

Бойцы батальона SIGNUM 53-й отдельной механизированной бригады поразили вражеские беспилотники в небе на Лиманском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, пилоты уничтожили 6 БПЛА оккупантов, среди них 2 новейших и редких дрона рашистов "Князь Вещий Олег".

В частности, уничтожены:

  • КВО "Князь Вещий Олег" - 2 единицы;
  • Supercam - 1 единица;
  • Zala - 3 единицы.

Видео поражения вражеских дронов украинские защитники показали в своем официальном телеграм-канале.

0:09
уважно придивіться - а що висить на БпЛА зліва (по польоту)?
показать весь комментарий
17.01.2026 18:10
 
 