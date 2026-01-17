Пилоты SIGNUM уничтожили 6 вражеских дронов на Лиманском направлении. ВИДЕО

Бойцы батальона SIGNUM 53-й отдельной механизированной бригады поразили вражеские беспилотники в небе на Лиманском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, пилоты уничтожили 6 БПЛА оккупантов, среди них 2 новейших и редких дрона рашистов "Князь Вещий Олег".

В частности, уничтожены:

КВО "Князь Вещий Олег" - 2 единицы;

Supercam - 1 единица;

Zala - 3 единицы.

Видео поражения вражеских дронов украинские защитники показали в своем официальном телеграм-канале.

Смотрите также: Дроны "Lasar's Group" НГУ нанесли удары по 12 единицам вражеской техники. ВИДЕО

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Нацгвардия уничтожила более 300 единиц техники оккупантов за две недели 2026 года. ВИДЕО