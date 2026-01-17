Пилоты SIGNUM уничтожили 6 вражеских дронов на Лиманском направлении. ВИДЕО
Бойцы батальона SIGNUM 53-й отдельной механизированной бригады поразили вражеские беспилотники в небе на Лиманском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, пилоты уничтожили 6 БПЛА оккупантов, среди них 2 новейших и редких дрона рашистов "Князь Вещий Олег".
В частности, уничтожены:
- КВО "Князь Вещий Олег" - 2 единицы;
- Supercam - 1 единица;
- Zala - 3 единицы.
Видео поражения вражеских дронов украинские защитники показали в своем официальном телеграм-канале.
уважно придивіться - а що висить на БпЛА зліва (по польоту)?