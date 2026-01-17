Нацгвардия уничтожила более 300 единиц техники оккупантов за две недели 2026 года. ВИДЕО

Боевая работа гвардейцев в Харьковской и Донецкой областях, а также уничтожение подразделением беспилотных систем 35-го Сумского полка НГУ на Северо-Слобожанском направлении радиолокационной станции 1Л122 "Гармонь", предназначенной для обнаружения и сопровождения воздушных целей (самолетов, вертолетов, БПЛА, крылатых ракет).

Как сообщает Цензор.НЕТ, Национальная гвардия ежедневно подкрепляет это конкретными результатами на поле боя.

За первые две недели 2026 года гвардейцы уничтожили:

18 танков;

22 единицы бронетехники;

210 автомобилей;

72 артиллерийские системы;

3 зенитно-ракетных комплекса;

4 реактивные системы залпового огня;

25 складов боеприпасов и горюче-смазочных материалов.

Это - результаты выдержки и профессионализма наших бойцов, которые держат строй даже в самых суровых зимних условиях.

Кадры операции обнародованы в телеграм-канале.

Смотрите также: Дронари ДШВ "Кара небесная" ликвидировали 13 российских штурмовиков вблизи Родинского. ВИДЕО

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Дроны "Lasar's Group" НГУ нанесли удары по 12 единицам вражеской техники. ВИДЕО