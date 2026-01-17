Нацгвардия уничтожила более 300 единиц техники оккупантов за две недели 2026 года. ВИДЕО

Боевая работа гвардейцев в Харьковской и Донецкой областях, а также уничтожение подразделением беспилотных систем 35-го Сумского полка НГУ на Северо-Слобожанском направлении радиолокационной станции 1Л122 "Гармонь", предназначенной для обнаружения и сопровождения воздушных целей (самолетов, вертолетов, БПЛА, крылатых ракет).

Как сообщает Цензор.НЕТ, Национальная гвардия ежедневно подкрепляет это конкретными результатами на поле боя.

За первые две недели 2026 года гвардейцы уничтожили:

  • 18 танков;
  • 22 единицы бронетехники;
  • 210 автомобилей;
  • 72 артиллерийские системы;
  • 3 зенитно-ракетных комплекса;
  • 4 реактивные системы залпового огня;
  • 25 складов боеприпасов и горюче-смазочных материалов.

Это - результаты выдержки и профессионализма наших бойцов, которые держат строй даже в самых суровых зимних условиях.

Кадры операции обнародованы в телеграм-канале.

💥Українські БпЛА прилетіли прямо по "Капустіному Яру" в Астраханській області - саме звідти рф запускає "Орєшнік", пише Мілітарний
17.01.2026 16:44 Ответить
"У стратегічному відношенні втрати 1:27 на вузькій ділянці фронту (Куп'янськ) мало що означають.
Проте, згідно з дослідженням 2016 року про ефективність у війнах на часовому відрізку з 1816 по 1990 роки співвідношення ≥1:10 майже завжди при системних ітераціях означає військову поразку або політичну капітуляцію сторони з такими великими втратами."
17.01.2026 17:15 Ответить
 
 