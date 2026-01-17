Дронщики ДШВ "Кара небесная" ликвидировали 13 российских штурмовиков вблизи Родинского. ВИДЕО
132-й отдельный разведывательный батальон 7 корпуса ДШВ наносит системные потери противнику в районе Родинского, что к северо-востоку от Покровска.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на днях операторы БПЛА "Кара небесная" уничтожили 13 оккупантов, которые пытались закрепиться на окраинах Родинского.
Сначала разведчики поразили передовую группу противника еще на подходах к городу.
В результате слаженной работы подразделения все военные РФ были ликвидированы - включая тех, кому удалось прорваться к окраинам города.
Таким образом, украинские защитники сорвали планы рашистов по обустройству огневых позиций в зоне урбанистической застройки.
Эти точки противник планировал использовать для поддержки наступательных действий своих подразделений.
Кадры боевой работы бойцов обнародованы в телеграм-канале.
