Дронщики ДШВ "Кара небесная" ликвидировали 13 российских штурмовиков вблизи Родинского. ВИДЕО

132-й отдельный разведывательный батальон 7 корпуса ДШВ наносит системные потери противнику в районе Родинского, что к северо-востоку от Покровска.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на днях операторы БПЛА "Кара небесная" уничтожили 13 оккупантов, которые пытались закрепиться на окраинах Родинского.

Сначала разведчики поразили передовую группу противника еще на подходах к городу.

В результате слаженной работы подразделения все военные РФ были ликвидированы - включая тех, кому удалось прорваться к окраинам города.

Таким образом, украинские защитники сорвали планы рашистов по обустройству огневых позиций в зоне урбанистической застройки.

Эти точки противник планировал использовать для поддержки наступательных действий своих подразделений.

Кадры боевой работы бойцов обнародованы в телеграм-канале.

