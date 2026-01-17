РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9980 посетителей онлайн
Новости Видео Уничтожение российской техники Уничтожение российских оккупантов Боевые действия на Покровском направлении
3 736 2

Дронщики ДШВ "Кара небесная" ликвидировали 13 российских штурмовиков вблизи Родинского. ВИДЕО

132-й отдельный разведывательный батальон 7 корпуса ДШВ наносит системные потери противнику в районе Родинского, что к северо-востоку от Покровска.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на днях операторы БПЛА "Кара небесная" уничтожили 13 оккупантов, которые пытались закрепиться на окраинах Родинского.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Сначала разведчики поразили передовую группу противника еще на подходах к городу.

В результате слаженной работы подразделения все военные РФ были ликвидированы - включая тех, кому удалось прорваться к окраинам города.

Таким образом, украинские защитники сорвали планы рашистов по обустройству огневых позиций в зоне урбанистической застройки.

Эти точки противник планировал использовать для поддержки наступательных действий своих подразделений.

Кадры боевой работы бойцов обнародованы в телеграм-канале.

Автор: 

Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
які молодці!
показать весь комментарий
17.01.2026 14:16 Ответить
Слава ЗСУ👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
показать весь комментарий
17.01.2026 17:34 Ответить
 
 