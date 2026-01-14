Сичеславские десантники 25-й бригады ударили "градами" по оккупантам в Шахтерском микрорайоне Покровска. ВИДЕО
Разведка обнаружила ротацию противника и подготовку к штурмовым действиям в Шахтерском микрорайоне Покровска.
Как сообщает Цензор.НЕТ, по врагу отработали реактивные системы "Град" Сичеславских десантников 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВС Украины.
Залп из 10 снарядов стал концентрированным ответом за все, что творит оккупант.
В результате уничтожена легкая техника и поражена живая сила противника - минус 6 рашистов.
Враг остался без ресурсов и был вынужден прекратить свои действия.
Это лишь один из эпизодов боевой работы, которых ежедневно происходит несколько. Когда работает реактивная артиллерия - украинская ярость находит цель и не оставляет шансов.
