Дорога Шевченко - Покровск стала для оккупантов коридором потерь: артиллерия и дроны ДШВ уничтожают врага. ВИДЕО
Дорога Шевченко - Покровск стала для российских войск логистическим коридором и одновременно местом значительных потерь.
Как сообщает Цензор.НЕТ, с осени 2025 года противник активно использует это направление для подвоза личного состава и техники во время наступления на Покровск.
Вместо "трассы жизни" дорога превратилась для оккупантов в опасный маршрут.
В течение последних месяцев подразделения артиллерии и беспилотных систем в зоне ответственности 7 корпуса ШР ДШВ целенаправленно работают по противнику, системно уничтожая его силы и технику.
На обнародованном видео зафиксированы самые яркие поражения врага, который пытался воспользоваться дорогой Шевченко - Покровск для обеспечения своих наступательных действий.
