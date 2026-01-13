РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9598 посетителей онлайн
Новости Видео Боевые действия на Покровском направлении
5 040 1

Дорога Шевченко - Покровск стала для оккупантов коридором потерь: артиллерия и дроны ДШВ уничтожают врага. ВИДЕО

Дорога Шевченко - Покровск стала для российских войск логистическим коридором и одновременно местом значительных потерь.

Как сообщает Цензор.НЕТ, с осени 2025 года противник активно использует это направление для подвоза личного состава и техники во время наступления на Покровск.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Вместо "трассы жизни" дорога превратилась для оккупантов в опасный маршрут.

В течение последних месяцев подразделения артиллерии и беспилотных систем в зоне ответственности 7 корпуса ШР ДШВ целенаправленно работают по противнику, системно уничтожая его силы и технику.

На обнародованном видео зафиксированы самые яркие поражения врага, который пытался воспользоваться дорогой Шевченко - Покровск для обеспечения своих наступательных действий.

Смотрите также: Украинские защитники 7-го корпуса ДШВ уничтожают врага в Покровске. ВИДЕО

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Дроны 155-й бригады ликвидировали 3 оккупантов и технику врага в Покровске. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (22573) уничтожение (9632) ДШВ Десантно-штурмовые войска (440) дроны (6872) Покровск (1277) Шевченко (33)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Пробачьте мене, але ж що вiн будував до вiйни, якщо оце - 'дорога'?!
показать весь комментарий
13.01.2026 19:19 Ответить
 
 