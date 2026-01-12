Украинские защитники 7-го корпуса ДШВ уничтожают врага в Покровске. ВИДЕО
В Покровске продолжаются бои: Силы обороны фиксируют противника и наносят удары.
Как сообщает Цензор.НЕТ, 7-й армейский корпус ДШВ обнародовал кадры работы по врагу в Покровске.
Продолжается фиксация противника в разных точках города, где оккупанты постоянно отправляют свою пехоту, чтобы накапливаться и закрепляться в населенном пункте.
Захватчики пользуются погодными условиями, чтобы проводить штурмовые действия и пытаются действовать под покровом снега, тумана и холода, учитывая сложность полетов украинских дронов.
Рашисты используют маскхалаты, чтобы уменьшить свою заметность.
Но Силам обороны это не мешает обнаруживать врага и уничтожать его.
Несмотря на численное превосходство оккупантов, украинские воины системно отрабатывают по противнику и наносят ему потери.
