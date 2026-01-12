Украинские защитники 7-го корпуса ДШВ уничтожают врага в Покровске. ВИДЕО

В Покровске продолжаются бои: Силы обороны фиксируют противника и наносят удары.

Как сообщает Цензор.НЕТ, 7-й армейский корпус ДШВ обнародовал кадры работы по врагу в Покровске.

Продолжается фиксация противника в разных точках города, где оккупанты постоянно отправляют свою пехоту, чтобы накапливаться и закрепляться в населенном пункте.

Захватчики пользуются погодными условиями, чтобы проводить штурмовые действия и пытаются действовать под покровом снега, тумана и холода, учитывая сложность полетов украинских дронов.

Рашисты используют маскхалаты, чтобы уменьшить свою заметность.

Но Силам обороны это не мешает обнаруживать врага и уничтожать его.

Несмотря на численное превосходство оккупантов, украинские воины системно отрабатывают по противнику и наносят ему потери.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Бойцы 71-й бригады ДШВ уничтожили 42 оккупанта и отбили штурм на Сумщине. ВИДЕО

Смотрите также: Дронари WORMBUSTERS 414-й бригады поджарили оккупанта в чаще на Покровском направлении. ВИДЕО