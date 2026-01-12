Українські захисники 7-го корпусу ДШВ нищать ворога у Покровську. ВIДЕО

У Покровську тривають бої: Сили оборони фіксують противника та завдають ударів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, 7-й армійський корпус ДШВ оприлюднив кадри роботи по ворогу в Покровську.

Продовжується фіксація противника в різних точках міста, де окупанти постійно відправляють свою піхоту, щоб накопичуватися та закріплюватися в населеному пункті.

Загарбники користуються погодними умовами, щоб проводити штурмові дії та намагаються діяти під покровом снігу, туману та холоду, враховуючи складність польотів українських дронів.

Рашисти використовують маскхалати, щоб зменшити свою помітність.

Але Силам оборони це не заважає виявляти ворога та знищувати його.

Попри чисельну перевагу окупантів, українські воїни системно відпрацьовують по противнику й завдають йому втрат.

