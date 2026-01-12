Дронарі WORMBUSTERS 414-ї бригади підсмажили окупанта у хащах на Покровському напрямку. ВIДЕО
Оператори дронів підрозділу WORMBUSTERS 414-ї бригади "Птахи Мадяра" влучно уразили рашиста серед хащів на Покровському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, сплячий окупант у лісистій місцевості на Донеччині отримав пряме влучання ударним безпілотником Сил оборони.
На відео в результаті вибуху БпЛА підсмажений загарбник ліквідований на місці.
Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!
