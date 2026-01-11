УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12152 відвідувача онлайн
Новини Відео Дрони проти окупантів Знищення російських окупантів Бойові дії на Покровському напрямку Ліквідація російських окупантів
6 620 15

Дрони WORMBUSTERS 414-ї бригади відірвали окупантові обидві нижні кінцівки. ВIДЕО 18+

На Покровському напрямку Донецької області бійці підрозділу WORMBUSTERS 414-ї бригади "Птахи Мадяра" ліквідували окупанта ударним дроном.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, рашист сів перепочити, заховавшись у траві, проте український безпілотник знайшов його та одразу влучно завдав удару.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

У результаті точного влучання на останніх кадрах видно, що в загарбника відсутня нижня частина тіла і відірвані кінцівки.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Спецпризначенці "Омега-Захід" провели штурм у Родинському. ВIДЕО

Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Дрони 68-ї бригади ліквідували 5 окупантів і техніку на вулицях Покровська. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (21601) знищення (10615) дрони (8776) Покровськ (1364) 414 Птахи Мадяра (216)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+12
вот би всім оркам одночасно так...
показати весь коментар
11.01.2026 12:10 Відповісти
+4
Після заяви х..ла про землі на котрі заходила нога окупанта, частіше стали відлітати ці кінцівки від кацапів.
показати весь коментар
11.01.2026 12:50 Відповісти
+4
Пластир наклеїти і до свайби заживе...

СЛАВА УКРАЇНІ!
показати весь коментар
11.01.2026 12:59 Відповісти

Завантаження...

 
 