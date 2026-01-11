Дрони WORMBUSTERS 414-ї бригади відірвали окупантові обидві нижні кінцівки. ВIДЕО 18+

На Покровському напрямку Донецької області бійці підрозділу WORMBUSTERS 414-ї бригади "Птахи Мадяра" ліквідували окупанта ударним дроном.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, рашист сів перепочити, заховавшись у траві, проте український безпілотник знайшов його та одразу влучно завдав удару.

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У результаті точного влучання на останніх кадрах видно, що в загарбника відсутня нижня частина тіла і відірвані кінцівки.

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Раніше повідомлялося, що 56-а бригада знищила техніку та російську піхоту біля Новомаркового.

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