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Дрони WORMBUSTERS 414-ї бригади відірвали окупантові обидві нижні кінцівки. ВIДЕО 18+
На Покровському напрямку Донецької області бійці підрозділу WORMBUSTERS 414-ї бригади "Птахи Мадяра" ліквідували окупанта ударним дроном.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, рашист сів перепочити, заховавшись у траві, проте український безпілотник знайшов його та одразу влучно завдав удару.
У результаті точного влучання на останніх кадрах видно, що в загарбника відсутня нижня частина тіла і відірвані кінцівки.
Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!
- Раніше повідомлялося, що 56-а бригада знищила техніку та російську піхоту біля Новомаркового.
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