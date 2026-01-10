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Дрони 68-ї бригади ліквідували 5 окупантів і техніку на вулицях Покровська. ВIДЕО
Оператори дронів 68-ї окремої єгерської бригади "Шершні Довбуша" знищують ворожу техніку та особовий склад окупантів під час бойових вильотів серед вулиць Покровська.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у результаті ударів було уражено 5 російських військових, автівку та квадроцикл.
На кадрах також зафіксовано момент, коли один із військових РФ під час втечі від українського безпілотника впав задньою частиною тіла прямо до дрона.
Відео своєї результативної роботи бійці оприлюднили у своєму офіційному телеграм-каналі.
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