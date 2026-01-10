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Новини Відео Знищення російської техніки Знищення російських окупантів Бойові дії на Покровському напрямку
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Дрони 68-ї бригади ліквідували 5 окупантів і техніку на вулицях Покровська. ВIДЕО

Оператори дронів 68-ї окремої єгерської бригади "Шершні Довбуша" знищують ворожу техніку та особовий склад окупантів під час бойових вильотів серед вулиць Покровська.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у результаті ударів було уражено 5 російських військових, автівку та квадроцикл.

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На кадрах також зафіксовано момент, коли один із військових РФ під час втечі від українського безпілотника впав задньою частиною тіла прямо до дрона.

Відео своєї результативної роботи бійці оприлюднили у своєму офіційному телеграм-каналі.

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