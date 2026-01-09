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Новини Відео Знищення російських окупантів
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Бліндаж операторів БПЛА РФ разом із боєприпасами уразили пілоти 3-го мотопіхотного батальйону. ВIДЕО

Оператори безпілотників із 3-го мотопіхотного батальйону 58 ОМПБр вистежили та знищили сховок російських дроноводів на півночі Харківщини.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, бліндаж, яким користувалися окупанти для керування дронами був атакований двома ударними БПЛА. У результаті було знищено засоби комунікації та боєприпаси.

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Автор: 

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