Блиндаж операторов БПЛА РФ вместе с боеприпасами поразили пилоты 3-го мотопехотного батальона. ВИДЕО
Операторы беспилотников из 3-го мотопехотного батальона 58 ОМПБр выследили и уничтожили тайник российских дроноводителей на севере Харьковщины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, блиндаж, которым пользовались оккупанты для управления дронами, был атакован двумя ударными БПЛА. В результате были уничтожены средства связи и боеприпасы.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль