Блиндаж операторов БПЛА РФ вместе с боеприпасами поразили пилоты 3-го мотопехотного батальона. ВИДЕО

Операторы беспилотников из 3-го мотопехотного батальона 58 ОМПБр выследили и уничтожили тайник российских дроноводителей на севере Харьковщины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, блиндаж, которым пользовались оккупанты для управления дронами, был атакован двумя ударными БПЛА. В результате были уничтожены средства связи и боеприпасы.

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