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Оператор "Бабы Яги" виртуозно избегает атаки российского дрона-перехватчика. ВИДЕО
Индустрия дронов
Украинский тяжелый БПЛА-бомбардировщик смог избежать вражеского дрона-перехватчика.
Видео обнародовали воины 3-го мотопехотного батальона 58 ОМПБр, информирует Цензор.НЕТ.
Что известно
Дрон "Баба Яга" возвращался с миссии на севере Харьковщины, когда на него вышел российский дрон-перехватчик.
Пилот виртуозно маневрировал, держа врага в поле зрения, и смог вернуться невредимым.
Сейчас "Баба Яга" готовится к новым вылетам.
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