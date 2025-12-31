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Оператор "Бабы Яги" виртуозно избегает атаки российского дрона-перехватчика. ВИДЕО

Индустрия дронов

Украинский тяжелый БПЛА-бомбардировщик смог избежать вражеского дрона-перехватчика.

Видео обнародовали воины 3-го мотопехотного батальона 58 ОМПБр, информирует Цензор.НЕТ.

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Что известно

Дрон "Баба Яга" возвращался с миссии на севере Харьковщины, когда на него вышел российский дрон-перехватчик.

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Пилот виртуозно маневрировал, держа врага в поле зрения, и смог вернуться невредимым.

Сейчас "Баба Яга" готовится к новым вылетам.

Смотрите: Пилоты 3-го мотопехотного батальона 58-й бригады обнаруживают и уничтожают укрытия и тайники оккупантов в Харьковской области. ВИДЕО

Автор: 

58 отдельная мотопехотная бригада (161) дроны (7588) Харьковская область (2920) перехватчик (123)
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