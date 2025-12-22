Пилоты 3-го мотопехотного батальона 58-й бригады обнаруживают и уничтожают укрытия и тайники оккупантов в Харьковской области. ВИДЕО
В прифронтовой зоне укрытия играют ключевую роль в подготовке как оборонительных, так и наступательных действий противника. Именно с появления замаскированных блиндажей, укрытий для операторов БПЛА и мест накопления живой силы обычно начинается подготовка к штурмовым действиям.
Выявление и уничтожение таких объектов является одним из самых эффективных способов сдерживания наступления врага и сохранения жизни украинских военнослужащих на передовых позициях.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на севере Харьковской области эту работу системно выполняют пилоты беспилотных систем 3-го мотопехотного батальона 58-й отдельной мотопехотной бригады. Благодаря аэроразведке и точным ударам им удается своевременно обнаруживать замаскированные укрытия противника и уничтожать их еще на этапе подготовки к активным боевым действиям.
Такие действия значительно затрудняют попытки российских войск осуществлять прорывы и снижают наступательный потенциал врага на этом направлении.
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