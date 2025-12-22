Пілоти 3-го мотопіхотного батальйону 58-ї бригади виявляють і знищують укриття та сховки окупантів на Харківщині. ВIДЕО
У прифронтовій зоні укриття відіграють ключову роль у підготовці як оборонних, так і наступальних дій противника. Саме з появи замаскованих бліндажів, сховків для операторів БПЛА та місць накопичення живої сили зазвичай починається підготовка до штурмових дій.
Виявлення та знищення таких об’єктів є одним із найефективніших способів стримування наступу ворога та збереження життя українських військовослужбовців на передових позиціях.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на півночі Харківської області цю роботу системно виконують пілоти безпілотних систем 3-го мотопіхотного батальйону 58-ї окремої мотопіхотної бригади. Завдяки аеророзвідці та точним ударам їм вдається своєчасно виявляти замасковані укриття противника й знищувати їх ще на етапі підготовки до активних бойових дій.
Такі дії значно ускладнюють спроби російських військ здійснювати прориви та знижують наступальний потенціал ворога на цьому напрямку.
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