Зірвали плани ворога: військові 475 ОШП "CODE 9.2" розповіли деталі Куп’янської операції. ВIДЕО

Військові 475 ОШП "CODE 9.2" спільно із суміжними підрозділами успішно провели бойову операцію на Куп'янському напрямку.

Про епізоди та результати операції військові розповіли у відео, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Бійці 475 ОШП "CODE 9.2" провели успішну операцію

Зазначається, що наприкінці серпня 475-ий ОШП "CODE 9.2" отримав завдання зупинити просування ворога до Куп’янська з півночі та перерізати його логістику.

"Підрозділ CODE 9.2 спільно із суміжниками успішно провів бойову операцію на Куп'янському напрямку. У ході злагоджених дій було звільнено ключові шляхи на підступах до міста. На 12 грудня контроль над маршрутом відновлено. Росіяни опинились в оточенні", - йдеться у відео.

У сюжеті військові також поділились епізодами своєї роботи.

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Що передувало?

Нагадаємо, що 20 листопада російські медіа поширили заяву начальника Генштабу РФ Валерія Герасимова про нібито окупацію Куп’янська.

Однак Генеральний штаб ЗСУ спростував заяву начальника Генштабу РФ Герасімова у доповіді Путіну про захоплення населених пунктів Куп’янськ Харківської області та Ямпіль на Донеччині.

Після російські пропагандистські ресурси також визнали, що "захоплення" армією РФ Куп'янська не відповідає дійсності.

12 грудня проєкт DeepState повідомив, що північно-західну околицю міста зачистили від рашистів, а окупантів у Куп'янську заблокували.

Того ж дня, 12 грудня, президент Зеленський приїхав до Куп'янська.

Бригада НГУ "Хартія" заявила, що 200 російських військових оточено у місті.

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