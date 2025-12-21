Окупанти в Куп’янську у суворому оточенні, - Трегубов

У межах Куп’янська Харківської області малі піхотні групи армії РФ фактично заблоковані у суворому оточенні, біля міста тривають бої.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це начальник управління комунікацій Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов у коментарі "Суспільному".

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Бої біля Осколу

Водночас поблизу цього населеного пункту, на лівобережжі річки Оскіл війська РФ намагаються витіснити підрозділи Збройних сил України за цю водойму. Окупанти також посилюють тиск у напрямку Куп'янська-Вузлового, однак успіху вони не мають.

Трегубов вказав, що біля Куп'янська тривають бої. За його словами, російські солдати сподіваються, що їм вдасться прорватися в це місто та відновити сполучення.

Дивіться також: Путіну знову доповіли про захоплення Куп’янська: "Противник безуспешно пытается его вернуть". ВIДЕО

Що передувало?

Нагадаємо, що 20 листопада російські медіа поширили заяву начальника Генштабу РФ Валерія Герасимова про нібито окупацію Куп’янська.

Однак Генеральний штаб ЗСУ спростував заяву начальника Генштабу РФ Герасімова у доповіді Путіну про захоплення населених пунктів Куп’янськ Харківської області та Ямпіль на Донеччині.

Згодом російські пропагандистські ресурси також визнали, що "захоплення" армією РФ Куп'янська не відповідає дійсності.

12 грудня проєкт DeepState повідомив, що північно-західну околицю міста зачистили від рашистів, а окупантів у Куп'янську заблокували.

Того ж дня, 12 грудня, президент Зеленський приїхав до Куп'янська.

Бригада НГУ "Хартія" заявила, що 200 російських військових оточено у місті.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дронарі SIGNUM уразили МТ-ЛБ окупантів із зірваною гусеницею на дорозі Лиманського напрямку. ВIДЕО