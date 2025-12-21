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Новини Бої на Куп’янському напрямку
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Окупанти в Куп’янську у суворому оточенні, - Трегубов

У Куп’янську заблоковано ворога

У межах Куп’янська Харківської області малі піхотні групи армії РФ фактично заблоковані у суворому оточенні, біля міста тривають бої.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це начальник управління комунікацій Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов у коментарі "Суспільному".

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Бої біля Осколу

Водночас поблизу цього населеного пункту, на лівобережжі річки Оскіл війська РФ намагаються витіснити підрозділи Збройних сил України за цю водойму. Окупанти також посилюють тиск у напрямку Куп'янська-Вузлового, однак успіху вони не мають.

Трегубов вказав, що біля Куп'янська тривають бої. За його словами, російські солдати сподіваються, що їм вдасться прорватися в це місто та відновити сполучення.

Дивіться також: Путіну знову доповіли про захоплення Куп’янська: "Противник безуспешно пытается его вернуть". ВIДЕО

Що передувало?

  • Нагадаємо, що 20 листопада російські медіа поширили заяву начальника Генштабу РФ Валерія Герасимова про нібито окупацію Куп’янська.
  • Однак Генеральний штаб ЗСУ спростував заяву начальника Генштабу РФ Герасімова у доповіді Путіну про захоплення населених пунктів Куп’янськ Харківської області та Ямпіль на Донеччині.
  • Згодом російські пропагандистські ресурси також визнали, що "захоплення" армією РФ Куп'янська не відповідає дійсності.
  • 12 грудня проєкт DeepState повідомив, що північно-західну околицю міста зачистили від рашистів, а окупантів у Куп'янську заблокували.
  • Того ж дня, 12 грудня, президент Зеленський приїхав до Куп'янська.
  • Бригада НГУ "Хартія" заявила, що 200 російських військових оточено у місті.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дронарі SIGNUM уразили МТ-ЛБ окупантів із зірваною гусеницею на дорозі Лиманського напрямку. ВIДЕО

Автор: 

бойові дії (6083) Харківська область (2959) Куп’янський район (765) Куп’янськ (1125) Куп’янськ-Вузловий (29) війна в Україні (8694) Оскіл річка (59)
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Топ коментарі
+20
Ну так знищуйте їх поки не пізно. А то чомусь завжди ворог якимось чином виходив чи йому допомагали вийти з оточення а натомість наші війська попадали в оточення.
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21.12.2025 14:43 Відповісти
+10
Це - коли ти оточюєш з таким виразом обличчя -
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21.12.2025 15:09 Відповісти
+7
Ещё один термин в копилку, на этот раз украинского, новояза. )
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21.12.2025 14:50 Відповісти

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