Окупанти в Куп’янську у суворому оточенні, - Трегубов
У межах Куп’янська Харківської області малі піхотні групи армії РФ фактично заблоковані у суворому оточенні, біля міста тривають бої.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це начальник управління комунікацій Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов у коментарі "Суспільному".
Бої біля Осколу
Водночас поблизу цього населеного пункту, на лівобережжі річки Оскіл війська РФ намагаються витіснити підрозділи Збройних сил України за цю водойму. Окупанти також посилюють тиск у напрямку Куп'янська-Вузлового, однак успіху вони не мають.
Трегубов вказав, що біля Куп'янська тривають бої. За його словами, російські солдати сподіваються, що їм вдасться прорватися в це місто та відновити сполучення.
Що передувало?
- Нагадаємо, що 20 листопада російські медіа поширили заяву начальника Генштабу РФ Валерія Герасимова про нібито окупацію Куп’янська.
- Однак Генеральний штаб ЗСУ спростував заяву начальника Генштабу РФ Герасімова у доповіді Путіну про захоплення населених пунктів Куп’янськ Харківської області та Ямпіль на Донеччині.
- Згодом російські пропагандистські ресурси також визнали, що "захоплення" армією РФ Куп'янська не відповідає дійсності.
- 12 грудня проєкт DeepState повідомив, що північно-західну околицю міста зачистили від рашистів, а окупантів у Куп'янську заблокували.
- Того ж дня, 12 грудня, президент Зеленський приїхав до Куп'янська.
- Бригада НГУ "Хартія" заявила, що 200 російських військових оточено у місті.
Топ коментарі
+20 ALEX SUROVV #593022
показати весь коментар21.12.2025 14:43 Відповісти Посилання
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+7 Anjey #582453
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