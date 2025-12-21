Оккупанты в Купянске в строгом окружении, - Трегубов
В пределах Купянска Харьковской области небольшие пехотные группы армии РФ фактически заблокированы в строгом окружении, возле города продолжаются бои.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник управления коммуникаций Объединенных сил Виктор Трегубов в комментарии "Суспильному".
Бои возле Оскола
В то же время вблизи этого населенного пункта, на левом берегу реки Оскол, войска РФ пытаются вытеснить подразделения Вооруженных сил Украины за этот водоем. Оккупанты также усиливают давление в направлении Купянска-Узлового, однако успеха они не имеют.
Трегубов указал, что возле Купянска продолжаются бои. По его словам, российские солдаты надеются, что им удастся прорваться в этот город и восстановить сообщение.
Что предшествовало?
- Напомним, что 20 ноября российские СМИ распространили заявление начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова о якобы оккупации Купянска.
- Однако Генеральный штаб ВСУ опроверг заявление начальника Генштаба РФ Герасимова в докладе Путину о захвате населенных пунктов Купянск Харьковской области и Ямполь в Донецкой области.
- После этого российские пропагандистские ресурсы также признали, что "захват" армией РФ Купянска не соответствует действительности.
- 12 декабря проект DeepState сообщил, что северо-западную окраину города зачистили от рашистов, а оккупантов в Купянске заблокировали.
- В тот же день, 12 декабря, президент Зеленский приехал в Купянск.
- Бригада НГУ "Хартия" заявила, что 200 российских военных окружены в городе.
"Суворе оточення" - уже почув...
Бойові статути отримають ще один вираз