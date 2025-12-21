РУС
Новости Бои на Купянском направлении
Оккупанты в Купянске в строгом окружении, - Трегубов

В Купянске заблокирован враг

В пределах Купянска Харьковской области небольшие пехотные группы армии РФ фактически заблокированы в строгом окружении, возле города продолжаются бои.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник управления коммуникаций Объединенных сил Виктор Трегубов в комментарии "Суспильному".

Бои возле Оскола

В то же время вблизи этого населенного пункта, на левом берегу реки Оскол, войска РФ пытаются вытеснить подразделения Вооруженных сил Украины за этот водоем. Оккупанты также усиливают давление в направлении Купянска-Узлового, однако успеха они не имеют.

Трегубов указал, что возле Купянска продолжаются бои. По его словам, российские солдаты надеются, что им удастся прорваться в этот город и восстановить сообщение.

Смотрите также: Путину снова доложили о захвате Купянска: "Противник безуспешно пытается его вернуть". ВИДЕО

Что предшествовало?

  • Напомним, что 20 ноября российские СМИ распространили заявление начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова о якобы оккупации Купянска.
  • Однако Генеральный штаб ВСУ опроверг заявление начальника Генштаба РФ Герасимова в докладе Путину о захвате населенных пунктов Купянск Харьковской области и Ямполь в Донецкой области.
  • После этого российские пропагандистские ресурсы также признали, что "захват" армией РФ Купянска не соответствует действительности.
  • 12 декабря проект DeepState сообщил, что северо-западную окраину города зачистили от рашистов, а оккупантов в Купянске заблокировали.
  • В тот же день, 12 декабря, президент Зеленский приехал в Купянск.
  • Бригада НГУ "Хартия" заявила, что 200 российских военных окружены в городе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дронари SIGNUM поразили МТ-ЛБ оккупантов со срывной гусеницей на дороге Лиманского направления. ВИДЕО

Ну так знищуйте їх поки не пізно. А то чомусь завжди ворог якимось чином виходив чи йому допомагали вийти з оточення а натомість наші війська попадали в оточення.
21.12.2025 14:43 Ответить
чого ві чекаєте ,знищуйте їх
21.12.2025 14:44 Ответить
сирник не веліт
21.12.2025 14:45 Ответить
Ну так знищуйте їх поки не пізно. А то чомусь завжди ворог якимось чином виходив чи йому допомагали вийти з оточення а натомість наші війська попадали в оточення.
21.12.2025 14:43 Ответить
сирник не веліт
21.12.2025 14:45 Ответить
пардон .сирник на виліт
21.12.2025 14:47 Ответить
21.12.2025 14:58 Ответить
чого ві чекаєте ,знищуйте їх
21.12.2025 14:44 Ответить
Ещё один термин в копилку, на этот раз украинского, новояза. )
21.12.2025 14:50 Ответить
Суворе покарання - чув таке!
"Суворе оточення" - уже почув...
Бойові статути отримають ще один вираз
21.12.2025 15:00 Ответить
Це - коли ти оточюєш з таким виразом обличчя -
21.12.2025 15:09 Ответить
Оманські договорняки на грані зриву, навпаки повинно ж бути! Зараз сирок виправить.
показать весь комментарий
протримаються ще пару місяців, поки у місцевих не закінчиться хавчик, і не буде що відбирать. А потім у цивільному будуть вештатись по місту.
21.12.2025 15:06 Ответить
 
 