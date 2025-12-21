Оккупанты в Купянске в строгом окружении, - Трегубов

В пределах Купянска Харьковской области небольшие пехотные группы армии РФ фактически заблокированы в строгом окружении, возле города продолжаются бои.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник управления коммуникаций Объединенных сил Виктор Трегубов в комментарии "Суспильному".

Бои возле Оскола

В то же время вблизи этого населенного пункта, на левом берегу реки Оскол, войска РФ пытаются вытеснить подразделения Вооруженных сил Украины за этот водоем. Оккупанты также усиливают давление в направлении Купянска-Узлового, однако успеха они не имеют.

Трегубов указал, что возле Купянска продолжаются бои. По его словам, российские солдаты надеются, что им удастся прорваться в этот город и восстановить сообщение.

Что предшествовало?

Напомним, что 20 ноября российские СМИ распространили заявление начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова о якобы оккупации Купянска.

Однако Генеральный штаб ВСУ опроверг заявление начальника Генштаба РФ Герасимова в докладе Путину о захвате населенных пунктов Купянск Харьковской области и Ямполь в Донецкой области.

После этого российские пропагандистские ресурсы также признали, что "захват" армией РФ Купянска не соответствует действительности.

12 декабря проект DeepState сообщил, что северо-западную окраину города зачистили от рашистов, а оккупантов в Купянске заблокировали.

В тот же день, 12 декабря, президент Зеленский приехал в Купянск.

Бригада НГУ "Хартия" заявила, что 200 российских военных окружены в городе.

