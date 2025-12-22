Сорвали планы врага: военные 475 ОШП "CODE 9.2" рассказали подробности Купянской операции. ВИДЕО

Военные 475 ОШП "CODE 9.2" совместно со смежными подразделениями успешно провели боевую операцию на Купянском направлении.

Об эпизодах и результатах операции военные рассказали в видео, сообщает Цензор.НЕТ.

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Бойцы 475 ОШП "CODE 9.2" провели успешную операцию

Отмечается, что в конце августа 475-й ОШП "CODE 9.2" получил задание остановить продвижение врага к Купянску с севера и перерезать его логистику.

"Подразделение CODE 9.2 совместно с союзниками успешно провело боевую операцию на Купянском направлении. В ходе слаженных действий были освобождены ключевые пути на подступах к городу. На 12 декабря контроль над маршрутом восстановлен. Россияне оказались в окружении", - говорится в видео.

В сюжете военные также поделились эпизодами своей работы.

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Что предшествовало?

Напомним, что 20 ноября российские СМИ распространили заявление начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова о якобы оккупации Купянска.

Однако Генеральный штаб ВСУ опроверг заявление начальника Генштаба РФ Герасимова в докладе Путину о захвате населенных пунктов Купянск Харьковской области и Ямполь в Донецкой области.

После этого российские пропагандистские ресурсы также признали, что "захват" армией РФ Купянска не соответствует действительности.

12 декабря проект DeepState сообщил, что северо-западную окраину города зачистили от рашистов, а оккупантов в Купянске заблокировали.

В тот же день, 12 декабря, президент Зеленский приехал в Купянск.

Бригада НГУ "Хартия" заявила, что 200 российских военных окружены в городе.

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