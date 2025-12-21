ЗСУ відбили штурм у районі Сотницького Козачка на Харківщині, ворог відступив із втратами, - Угруповання об’єднаних сил
Російські окупанти здійснили спробу штурму в районі Сотницького Козачка Харківської області. Сили оборони відбили атаку ворога, завдавши загарбникам втрат.
Про це повідомляє Угруповання об'єднаних сил, інформує Цензор.НЕТ.
Бої на Південно-Слобожанському та Великобурлуцькому напрямках
На Південно-Слобожанському та Великобурлуцькому напрямках з початку доби, 21 грудня, відбулося 12 бойових зіткнень. Ворог атакував у
- Вовчанську, біля Приліпки;
- Дворічанського;
- та в бік Ізбицького й Обухівки.
Сили оборони завдали втрат ворогу
"З метою нарощення наступального потенціалу противник здійснив спробу переміщення особового складу в районі Сотницького Козачка. Внаслідок вогневого впливу наших підрозділів зазнав втрат, відступив", - сказано в повідомленні.
Куп’янський напрямок
На Куп’янському напрямку противник шість разів намагався прорвати нашу оборону в бік Курилівки, Петропавлівки, Піщаного та Глушківки.
Лиманський напрямок
На Лиманському напрямку окупанти здійснили вісім атак на позиції Сил оборони у напрямках Дружелюбівки, Степового, Ольгівки, Лиману, Дробишевого та в районі Зарічного.
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