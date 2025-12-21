Бійці батальйону "Рубака" знищили 40 окупантів, які вилізли з газової труби на Харківщині. ВIДЕО

Військові батальйону "Рубака" 77-ї ОАеМБр знищили 40 окупантів, які вилізли з газової труби біля Новоплатонівки на Харківщині.

Кадри роботи українських захисників опублікував проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

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Окупанти лізли газопроводом

Зазначається, що штурмові дії відбувалися 16 грудня північніше Новоплатонівки.

Окупанти знову вирішили скористатися газопроводом, який іде від Сватового до Осколу, однак їхні наміри зазнали невдачі.

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Ліквідовано 40 загарбників

"77 ОАеМБр виявила групи противника, які в кількох місцях вилазять з труби і бомберами почала ліквідацію. Загалом, на даній ділянці в той день було знищено 40 документально підтверджених окупантів, а у всій смузі бригади 54 — це число демонструє втрати, які ворог легко може собі дозволити", - пише DeepState.

Серед ліквідованих окупантів, зокрема, були іноземні найманці з Африки.

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