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Новини Відео Бої на Харківському напрямку
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Бійці батальйону "Рубака" знищили 40 окупантів, які вилізли з газової труби на Харківщині. ВIДЕО

Військові батальйону "Рубака" 77-ї ОАеМБр знищили 40 окупантів, які вилізли з газової труби біля Новоплатонівки на Харківщині.

Кадри роботи українських захисників опублікував проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

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Окупанти лізли газопроводом

Зазначається, що штурмові дії відбувалися 16 грудня північніше Новоплатонівки.

Окупанти знову вирішили скористатися газопроводом, який іде від Сватового до Осколу, однак їхні наміри зазнали невдачі.

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Ліквідовано 40 загарбників 

"77 ОАеМБр виявила групи противника, які в кількох місцях вилазять з труби і бомберами почала ліквідацію. Загалом, на даній ділянці в той день було знищено 40 документально підтверджених окупантів, а у всій смузі бригади 54 — це число демонструє втрати, які ворог легко може собі дозволити", - пише DeepState.

Серед ліквідованих окупантів, зокрема, були іноземні найманці з Африки.

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Автор: 

армія рф (21459) газопровід (1549) знищення (10492) Харківська область (2950) Ізюмський район (246) Новоплатонівка (11)
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Топ коментарі
+20
Фото ліквідованих африканців треба кинути у світові ЗМІ. Нехай негри дивляться як їх росіяни на мʼясо пускають
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21.12.2025 00:28 Відповісти
+19
Потрібно в Європі показувати щоб всі бачили що всі труби які ведуть на Сосію, використовуються Сосією для окупації інших країн причому в прямому і переносному значенні. Хоче цього не хочуть розуміти даже наша влада. Так що Німеччина нехай не верещить а дякує за знищені північні потоки по трубам яких рашисти могли пролазити в Німеччину.
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21.12.2025 00:36 Відповісти
+9
Прийшли росіяни, щоб вбивати, але ЗСУ здійснює миттєву карму і професійно вбиває їх, як тарганів. Слава ЗСУ!
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21.12.2025 01:28 Відповісти

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