Дрони 429-го полку ліквідували 39 штурмовиків РФ на Харківщині. ВIДЕО

Воїни 429-го окремого полку безпілотних систем "АХІЛЛЕС" поділилися кадрами знищених російських штурмовиків біля Куп’янська Харківської області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час бойової роботи ліквідовано ворожу піхоту чисельністю не менше 39 загарбників.

Також на епізодах видно, що після запеклого бою під час спроби штурму позицій Сил оборони тіла мертвих рашистів розкидані по місцевості.

армія рф (19855) знищення (9042) Харківська область (2086) Куп’янський район (581) Куп’янськ (1013) 429-ї окремий полк безпілотних систем Ахіллес (7)
В чорнозем теж потрібно вносити перегній, щоб не виснажувати грунти....
17.12.2025 21:32 Відповісти
Більш ї.онутого населення ніж на параші годі шукати. За гроші подохнути на чужій землі для людини дикість повна. Але ж на болотах не люди, там особливий вид хробаків. Дебіли б.лядь.
17.12.2025 22:53 Відповісти
 
 