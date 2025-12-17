Дрони 429-го полку ліквідували 39 штурмовиків РФ на Харківщині. ВIДЕО

Воїни 429-го окремого полку безпілотних систем "АХІЛЛЕС" поділилися кадрами знищених російських штурмовиків біля Куп’янська Харківської області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час бойової роботи ліквідовано ворожу піхоту чисельністю не менше 39 загарбників.

Також на епізодах видно, що після запеклого бою під час спроби штурму позицій Сил оборони тіла мертвих рашистів розкидані по місцевості.

