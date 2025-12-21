Бойцы батальона "Рубака" уничтожили 40 оккупантов, которые вылезли из газовой трубы в Харьковской области. ВИДЕО
Военные батальона "Рубака" 77-й ОАеМБр уничтожили 40 оккупантов, которые вылезли из газовой трубы возле Новоплатоновки в Харьковской области.
Кадры работы украинских защитников опубликовал проект DeepState, информирует Цензор.НЕТ.
Оккупанты лезли по газопроводу
Отмечается, что штурмовые действия происходили 16 декабря севернее Новоплатоновки.
Оккупанты снова решили воспользоваться газопроводом, который идет от Сватово до Оскола, однако их намерения потерпели неудачу.
Ликвидировано 40 захватчиков
"77 ОАеМБр обнаружила группы противника, которые в нескольких местах вылезают из трубы, и бомбардировщиками начала ликвидацию. В целом, на данном участке в тот день было уничтожено 40 документально подтвержденных оккупантов, а во всей полосе бригады 54 — это число демонстрирует потери, которые враг легко может себе позволить", — пишет DeepState.
Среди ликвидированных оккупантов, в частности, были иностранные наемники из Африки.
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