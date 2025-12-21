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Новости Видео Бои на Харьковском направлении
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Бойцы батальона "Рубака" уничтожили 40 оккупантов, которые вылезли из газовой трубы в Харьковской области. ВИДЕО

Военные батальона "Рубака" 77-й ОАеМБр уничтожили 40 оккупантов, которые вылезли из газовой трубы возле Новоплатоновки в Харьковской области.

Кадры работы украинских защитников опубликовал проект DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

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Оккупанты лезли по газопроводу

Отмечается, что штурмовые действия происходили 16 декабря севернее Новоплатоновки.

Оккупанты снова решили воспользоваться газопроводом, который идет от Сватово до Оскола, однако их намерения потерпели неудачу.

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Ликвидировано 40 захватчиков 

"77 ОАеМБр обнаружила группы противника, которые в нескольких местах вылезают из трубы, и бомбардировщиками начала ликвидацию. В целом, на данном участке в тот день было уничтожено 40 документально подтвержденных оккупантов, а во всей полосе бригады 54 — это число демонстрирует потери, которые враг легко может себе позволить", — пишет DeepState.

Среди ликвидированных оккупантов, в частности, были иностранные наемники из Африки.

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Автор: 

армия РФ (23251) газопровод (836) уничтожение (10184) Харьковская область (2897) Изюмский район (246) Новоплатоновка (11)
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Топ комментарии
+20
Фото ліквідованих африканців треба кинути у світові ЗМІ. Нехай негри дивляться як їх росіяни на мʼясо пускають
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21.12.2025 00:28 Ответить
+19
Потрібно в Європі показувати щоб всі бачили що всі труби які ведуть на Сосію, використовуються Сосією для окупації інших країн причому в прямому і переносному значенні. Хоче цього не хочуть розуміти даже наша влада. Так що Німеччина нехай не верещить а дякує за знищені північні потоки по трубам яких рашисти могли пролазити в Німеччину.
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21.12.2025 00:36 Ответить
+9
Прийшли росіяни, щоб вбивати, але ЗСУ здійснює миттєву карму і професійно вбиває їх, як тарганів. Слава ЗСУ!
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21.12.2025 01:28 Ответить

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