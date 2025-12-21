Бойцы батальона "Рубака" уничтожили 40 оккупантов, которые вылезли из газовой трубы в Харьковской области. ВИДЕО

Военные батальона "Рубака" 77-й ОАеМБр уничтожили 40 оккупантов, которые вылезли из газовой трубы возле Новоплатоновки в Харьковской области.

Кадры работы украинских защитников опубликовал проект DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

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Оккупанты лезли по газопроводу

Отмечается, что штурмовые действия происходили 16 декабря севернее Новоплатоновки.

Оккупанты снова решили воспользоваться газопроводом, который идет от Сватово до Оскола, однако их намерения потерпели неудачу.

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Ликвидировано 40 захватчиков

"77 ОАеМБр обнаружила группы противника, которые в нескольких местах вылезают из трубы, и бомбардировщиками начала ликвидацию. В целом, на данном участке в тот день было уничтожено 40 документально подтвержденных оккупантов, а во всей полосе бригады 54 — это число демонстрирует потери, которые враг легко может себе позволить", — пишет DeepState.

Среди ликвидированных оккупантов, в частности, были иностранные наемники из Африки.

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