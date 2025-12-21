ВСУ отбили штурм в районе Сотницкого Козачка на Харьковщине, враг отступил с потерями, - Группировка объединенных сил
Российские оккупанты предприняли попытку штурма в районе Сотницкого Козачка Харьковской области. Силы обороны отразили атаку врага, нанеся захватчикам потери.
Об этом сообщает Группировка объединенных сил, информирует Цензор.НЕТ.
Бои на Южно-Слобожанском и Великобурлукском направлениях
На Южно-Слобожанском и Великобурлукском направлениях с начала суток, 21 декабря, произошло 12 боевых столкновений. Враг атаковал в
- Волчанске, возле Прилипки;
- Двуречанского;
- и в сторону Избицкого и Обуховки.
Силы обороны нанесли потери врагу
"С целью наращивания наступательного потенциала противник предпринял попытку перемещения личного состава в районе Сотницкого Козачка. В результате огневого воздействия наших подразделений понес потери, отступил", - говорится в сообщении.
Купянское направление
На Купянском направлении противник шесть раз пытался прорвать нашу оборону в сторону Куриловки, Петропавловки, Песчаного и Глушковки.
Лиманское направление
На Лиманском направлении оккупанты осуществили восемь атак на позиции Сил обороны в направлениях Дружелюбовки, Степового, Ольговки, Лимана, Дробышево и в районе Заречного.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль