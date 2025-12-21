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Новости Видео Уничтожение российских оккупантов Боевые действия на Харьковщине Ликвидация российских окукпантов
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Подразделения "Стрикс" и "STAR" разнесли ударными дронами колонну российской пехоты в Харьковской области. ВИДЕО

Пограничники подразделения "Стрикс" совместно с бойцами ББПС "STAR" разбили колонну российской пехоты в зоне своей ответственности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, по меньшей мере 14 рашистов следовали мимо разрушенного здания и зарослей в районе Сотницкого Козачка на севере Харьковщины и были поражены ударными беспилотниками украинских подразделений.

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Пилоты нанесли удар сразу несколькими FPV-дронами по оккупантам, в результате чего была ликвидирована вся группа.

"Русня решила возобновить штурмовые действия на севере Харьковщины", - отмечают бойцы в комментариях под видео.

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Также сообщалось, что бойцы 58-й ОМБр поразили вражескую станцию РЭБ в 15 км за линией фронта на севере Харьковской области.

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Автор: 

армия РФ (23251) Госпогранслужба (7203) пограничники (1729) уничтожение (10184) дроны (7553) Силы беспилотных систем (555) Харьковская область (2897) Богодуховский район (192) Сотницкий Казачок (3)
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