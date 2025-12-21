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Подразделения "Стрикс" и "STAR" разнесли ударными дронами колонну российской пехоты в Харьковской области. ВИДЕО
Пограничники подразделения "Стрикс" совместно с бойцами ББПС "STAR" разбили колонну российской пехоты в зоне своей ответственности.
Как сообщает Цензор.НЕТ, по меньшей мере 14 рашистов следовали мимо разрушенного здания и зарослей в районе Сотницкого Козачка на севере Харьковщины и были поражены ударными беспилотниками украинских подразделений.
Пилоты нанесли удар сразу несколькими FPV-дронами по оккупантам, в результате чего была ликвидирована вся группа.
"Русня решила возобновить штурмовые действия на севере Харьковщины", - отмечают бойцы в комментариях под видео.
Также сообщалось, что бойцы 58-й ОМБр поразили вражескую станцию РЭБ в 15 км за линией фронта на севере Харьковской области.
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