Подразделения "Стрикс" и "STAR" разнесли ударными дронами колонну российской пехоты в Харьковской области. ВИДЕО

Пограничники подразделения "Стрикс" совместно с бойцами ББПС "STAR" разбили колонну российской пехоты в зоне своей ответственности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, по меньшей мере 14 рашистов следовали мимо разрушенного здания и зарослей в районе Сотницкого Козачка на севере Харьковщины и были поражены ударными беспилотниками украинских подразделений.

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Пилоты нанесли удар сразу несколькими FPV-дронами по оккупантам, в результате чего была ликвидирована вся группа.

"Русня решила возобновить штурмовые действия на севере Харьковщины", - отмечают бойцы в комментариях под видео.

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Также сообщалось, что бойцы 58-й ОМБр поразили вражескую станцию РЭБ в 15 км за линией фронта на севере Харьковской области.

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