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Підрозділи "Стрікс" і "STAR" рознесли ударними дронами колону російської піхоти на Харківщині. ВIДЕО
Прикордонники підрозділу "Стрікс" спільно з бійцями ББПС "STAR" розбили колону російської піхоти у смузі своєї відповідальності.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, щонайменше 14 рашистів прямували повз зруйновану будівлю та хащі в районі Сотницького Козачка на півночі Харківщини й були уражені ударними безпілотниками українських підрозділів.
Пілоти завдали удару одразу декількома FPV-дронами по окупантах, унаслідок чого було ліквідовано всю групу.
"Русня вирішила поновити штурмові дії на півночі Харківщини", - зазначають бійці в коментарях під відео.
Також повідомлялося, що бійці 58-ї ОМБр поцілили ворожу станцію РЕБ у 15 км за лінією фронту на півночі Харківщини.
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