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Підрозділи "Стрікс" і "STAR" рознесли ударними дронами колону російської піхоти на Харківщині. ВIДЕО

Прикордонники підрозділу "Стрікс" спільно з бійцями ББПС "STAR" розбили колону російської піхоти у смузі своєї відповідальності.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, щонайменше 14 рашистів прямували повз зруйновану будівлю та хащі в районі Сотницького Козачка на півночі Харківщини й були уражені ударними безпілотниками українських підрозділів.

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Пілоти завдали удару одразу декількома FPV-дронами по окупантах, унаслідок чого було ліквідовано всю групу.

"Русня вирішила поновити штурмові дії на півночі Харківщини", - зазначають бійці в коментарях під відео.

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Також повідомлялося, що бійці 58-ї ОМБр поцілили ворожу станцію РЕБ у 15 км за лінією фронту на півночі Харківщини.

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Автор: 

армія рф (21471) ДПСУ Держприкордонслужба (6795) прикордонники (1267) знищення (10503) дрони (8641) Сили безпілотних систем (562) Харківська область (2959) Богодухівський район (191) Сотницький Козачок (3)
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