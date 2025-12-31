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Оператор "Баби Яги" віртуозно уникає атаки російського дрона-перехоплювача. ВIДЕО

Індустрія дронів

Український важкий БПЛА-бомбер зміг уникнути ворожого дрона-перехоплювача.

Відео оприлюднили воїни 3-го мотопіхотного батальйону 58 ОМПБр, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Дрон "Баба Яга" повертався з місії на півночі Харківщини, коли на нього вийшов російський дрон-перехоплювач.

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Пілот віртуозно маневрував, тримаючи ворога в полі зору та зміг повернутися неушкодженим.

Зараз "Баба Яга" готується до нових вильотів.

Дивіться: Пілоти 3-го мотопіхотного батальйону 58-ї бригади виявляють і знищують укриття та сховки окупантів на Харківщині. ВIДЕО

Автор: 

58 окрема мотопіхотна бригада (159) дрони (8692) Харківська область (2980) перехоплювач (138)
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