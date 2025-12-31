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Оператор "Баби Яги" віртуозно уникає атаки російського дрона-перехоплювача. ВIДЕО
Індустрія дронів
Український важкий БПЛА-бомбер зміг уникнути ворожого дрона-перехоплювача.
Відео оприлюднили воїни 3-го мотопіхотного батальйону 58 ОМПБр, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Дрон "Баба Яга" повертався з місії на півночі Харківщини, коли на нього вийшов російський дрон-перехоплювач.
Пілот віртуозно маневрував, тримаючи ворога в полі зору та зміг повернутися неушкодженим.
Зараз "Баба Яга" готується до нових вильотів.
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