Ударные дроны "Стрікс" ликвидировали группу оккупантов, спрятавшуюся под мостом на Харьковщине. ВИДЕО

В Харьковской области воины РУБпАК "Стрікс" провели мастерскую боевую работу и уничтожили оккупантов, спрятавшихся под мостом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, российские штурмовики пытались воспользоваться погодными условиями и незаметно проникнуть к позициям Сил обороны, однако были оперативно поражены украинскими беспилотниками.

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Один из уцелевших рашистов после нескольких ударов по месту их дислокации пытался сбежать, бросив оружие.

Операторы дронов догнали его и ликвидировали.

Кадры результативной работы защитники обнародовали в своем официальном телеграм-канале.

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