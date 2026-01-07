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Ударные дроны "Стрікс" ликвидировали группу оккупантов, спрятавшуюся под мостом на Харьковщине. ВИДЕО
В Харьковской области воины РУБпАК "Стрікс" провели мастерскую боевую работу и уничтожили оккупантов, спрятавшихся под мостом.
Как сообщает Цензор.НЕТ, российские штурмовики пытались воспользоваться погодными условиями и незаметно проникнуть к позициям Сил обороны, однако были оперативно поражены украинскими беспилотниками.
Один из уцелевших рашистов после нескольких ударов по месту их дислокации пытался сбежать, бросив оружие.
Операторы дронов догнали его и ликвидировали.
Кадры результативной работы защитники обнародовали в своем официальном телеграм-канале.
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