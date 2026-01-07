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Ударні дрони "Стрікс" ліквідували групу окупантів, які сховалися під мостом на Харківщині. ВIДЕО
На Харківщині воїни РУБпАК "Стрікс" провели майстерну бойову роботу та знищили окупантів, які сховалися під мостом.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, російські штурмовики намагалися скористатися погодними умовами та непомітно проникнути до позицій Сил оборони, проте були оперативно уражені українськими безпілотниками.
Один з вцілілих рашистів після декількох ударів по місцю їхньої дислокації намагався втекти, кинувши зброю.
Оператори дронів наздогнали його та ліквідували.
Кадри результативної роботи захисники оприлюднили у своєму офіційному телеграм-каналі.
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