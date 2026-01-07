Оператори дронів "SIGNUM" знищили 3 гармати та міномет окупантів на Лиманському напрямку. ВIДЕО

На Лиманському напрямку в смузі відповідальності батальйону SIGNUM 53-ї окремої механізованої бригади бійцями знищили чотири одиниці вогневої техніки окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ударними дронами було уражено 3 гармати та міномет разом із боєкомплектом.

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Першу гармату виведено з ладу двома прицільними ударами, один із яких прийшовся у механізм управління.

Ще дві гармати знищено влучанням по стволах.

Також на останніх кадрах видно, як російські військові намагалися розгорнути вогневу мінометну позицію, проте оператори дронів одразу виявили та ліквідували техніку.

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