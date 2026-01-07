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Новини Відео Знищення російських окупантів
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Штурм на квадроциклах під снігопадом: пілоти SIGNUM зірвали атаку окупантів на Лиманському напрямку. ВIДЕО

На дорозі до Ямполя, на Лиманському напрямку фронту, російські окупаційні війська здійснили спробу штурму, використовуючи квадроцикли та несприятливі погодні умови. Противник розраховував скористатися снігопадом, шквальним вітром і обмеженою видимістю, щоб приховано висунути штурмову групу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, однак спроба прориву була оперативно виявлена. Пілоти батальйону SIGNUM 53-ї окремої механізованої бригади миттєво включилися в роботу та відпрацювали по цілях у парах. Дії операторів були чіткими, злагодженими та холоднокровними.

Дивіться: Дрони батальйону SIGNUM ліквідували 8 окупантів, які тікали по Серебрянському лісу. ВIДЕО

Завдяки швидкій реакції та ефективному застосуванню ударних дронів, штурмова група противника була зупинена ще на підходах, а техніка та жива сила - уражені.

Також дивіться: Дронарі SIGNUM уразили МТ-ЛБ окупантів із зірваною гусеницею на дорозі Лиманського напрямку. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (21560) Лиман (264) 53 окрема механізована бригада (191)
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Топ коментарі
+3
Це скільки треба випити щоб на квадроцикли йти на штурм, мабуть передивився, як, та чим, грали на піаніно у кварталі, та думав додати цей опит до зброї
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07.01.2026 13:24 Відповісти
+3
Стейк добре просмажений! Як і замовляли 😁
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07.01.2026 14:33 Відповісти
+2
Ту дорогу б замінувати,щоб не так ганяли.
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07.01.2026 14:24 Відповісти

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