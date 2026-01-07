Штурм на квадроциклах під снігопадом: пілоти SIGNUM зірвали атаку окупантів на Лиманському напрямку. ВIДЕО

На дорозі до Ямполя, на Лиманському напрямку фронту, російські окупаційні війська здійснили спробу штурму, використовуючи квадроцикли та несприятливі погодні умови. Противник розраховував скористатися снігопадом, шквальним вітром і обмеженою видимістю, щоб приховано висунути штурмову групу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, однак спроба прориву була оперативно виявлена. Пілоти батальйону SIGNUM 53-ї окремої механізованої бригади миттєво включилися в роботу та відпрацювали по цілях у парах. Дії операторів були чіткими, злагодженими та холоднокровними.

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Завдяки швидкій реакції та ефективному застосуванню ударних дронів, штурмова група противника була зупинена ще на підходах, а техніка та жива сила - уражені.

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