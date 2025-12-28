Дрони батальйону SIGNUM ліквідували 8 окупантів, які тікали по Серебрянському лісу. ВIДЕО

Бійці батальйону SIGNUM 53-ї окремої механізованої бригади завдали ударів по російській піхоті під час бойових вильотів у Серебрянському лісі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, оператори дронів ліквідували 8 окупантів, які намагалися відстрілюватися та тікати, проте без успіху.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Відео українські захисники оприлюднили у телеграм-каналі.

Дивіться також: Сили безпілотних систем атакували командний пункт ГРУ у Бердянському: ліквідовано 51 рашиста. ВIДЕО

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Український снайпер ліквідував окупанта з дистанції 1300 метрів. ВIДЕО