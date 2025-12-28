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Новини Відео Дрони проти окупантів Знищення російських окупантів Ліквідація російських окупантів Бої у Серебрянському лісі
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Дрони батальйону SIGNUM ліквідували 8 окупантів, які тікали по Серебрянському лісу. ВIДЕО

Бійці батальйону SIGNUM 53-ї окремої механізованої бригади завдали ударів по російській піхоті під час бойових вильотів у Серебрянському лісі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, оператори дронів ліквідували 8 окупантів, які намагалися відстрілюватися та тікати, проте без успіху.

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Відео українські захисники оприлюднили у телеграм-каналі.

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Автор: 

армія рф (21513) знищення (10534) Донецька область (11490) 53 окрема механізована бригада (191) дрони (8682) Бахмутський район (860) Серебрянка (16)
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Топ коментарі
+10
Смертні кацапи,смертні! Щоб їм тварям не було спокою ні на цьому світі,ні на тому!!!
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28.12.2025 17:02 Відповісти
+9
оо, крайній короїд гарно виглядає..)))
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28.12.2025 17:01 Відповісти
+6
Це ж потрібно мати такий розумовий розвиток,що б вдертися в іншу державу і при цьому вважати себе героями!!! Підараси ... Не гомосексуалісти... Ті хоч іншим горя не роблять ( поки не залучають до себе психічно здорових людей).
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28.12.2025 17:09 Відповісти

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