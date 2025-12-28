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Дрони батальйону SIGNUM ліквідували 8 окупантів, які тікали по Серебрянському лісу. ВIДЕО
Бійці батальйону SIGNUM 53-ї окремої механізованої бригади завдали ударів по російській піхоті під час бойових вильотів у Серебрянському лісі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, оператори дронів ліквідували 8 окупантів, які намагалися відстрілюватися та тікати, проте без успіху.
Відео українські захисники оприлюднили у телеграм-каналі.
Топ коментарі
+10 Georg Lotar Georg Lotar #551191
показати весь коментар28.12.2025 17:02 Відповісти Посилання
+9 Ирина Александра
показати весь коментар28.12.2025 17:01 Відповісти Посилання
+6 Georg Lotar Georg Lotar #551191
показати весь коментар28.12.2025 17:09 Відповісти Посилання
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