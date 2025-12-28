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Сили безпілотних систем атакували командний пункт ГРУ у Бердянському: ліквідовано 51 рашиста. ВIДЕО
В ніч на 26 грудня пілоти 1-го ОЦ Сил безпілотних систем завдали ударів по командному пункту та місцях дислокації особового складу 14-ї бригади СПП ГРУ ЗС РФ.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, серія ударів була завдана по населеному пункту Бердянське Донецької області.
За підтвердженою оперативною інформацією, внаслідок атаки ворог зазнав значних втрат: 51 окупант ліквідований, 74 - поранені.
- Також повідомлялося, що українські дрони знищили РЛС і базу ворожих морських безекіпажних катерів у Криму.
Топ коментарі
+21 Georg Lotar Georg Lotar #551191
показати весь коментар28.12.2025 14:09 Відповісти Посилання
+10 Артм Воронцов
показати весь коментар28.12.2025 14:11 Відповісти Посилання
+6 Вадим Вадим #97431
показати весь коментар28.12.2025 15:35 Відповісти Посилання
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