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Сили безпілотних систем атакували командний пункт ГРУ у Бердянському: ліквідовано 51 рашиста. ВIДЕО

В ніч на 26 грудня пілоти 1-го ОЦ Сил безпілотних систем завдали ударів по командному пункту та місцях дислокації особового складу 14-ї бригади СПП ГРУ ЗС РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, серія ударів була завдана по населеному пункту Бердянське Донецької області.

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За підтвердженою оперативною інформацією, внаслідок атаки ворог зазнав значних втрат: 51 окупант ліквідований, 74 - поранені.

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Автор: 

армія рф (21513) знищення (10534) Запорізька область (5098) дрони (8682) Бровді Роберт Мадяр (152) Сили безпілотних систем (570) Бердянський район (33) Бердянське (1)
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Топ коментарі
+21
Командний пункт! Круто! Це ж скільки офіцерів зажмурили,а можливо і якогось генерала. Щира подяка нашим воякАм!
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28.12.2025 14:09 Відповісти
+10
Кучненько… молодці…
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28.12.2025 14:11 Відповісти
+6
Яб назвав відео " прибирання МАФІв." Або " Була хата- нема хати" де ті 51??хз а чо не 151?
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28.12.2025 15:35 Відповісти

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