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Силы беспилотных систем атаковали командный пункт ГРУ в Бердянском: ликвидирован 51 рашист. ВИДЕО

В ночь на 26 декабря пилоты 1-го ОЦ Сил беспилотных систем нанесли удары по командному пункту и местам дислокации личного состава 14-й бригады СПП ГРУ ВС РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, серия ударов была нанесена по населенному пункту Бердянское Донецкой области.

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По подтвержденной оперативной информации, в результате атаки враг понес значительные потери: 51 оккупант ликвидирован, 74 - ранены.

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Автор: 

армия РФ (23293) уничтожение (10215) Запорожская область (4574) дроны (7579) Бровди Роберт Мадяр (151) Силы беспилотных систем (562) Бердянский район (32) Бердянское (1)
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Топ комментарии
+21
Командний пункт! Круто! Це ж скільки офіцерів зажмурили,а можливо і якогось генерала. Щира подяка нашим воякАм!
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28.12.2025 14:09 Ответить
+10
Кучненько… молодці…
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28.12.2025 14:11 Ответить
+6
Яб назвав відео " прибирання МАФІв." Або " Була хата- нема хати" де ті 51??хз а чо не 151?
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28.12.2025 15:35 Ответить

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