Силы беспилотных систем атаковали командный пункт ГРУ в Бердянском: ликвидирован 51 рашист. ВИДЕО

В ночь на 26 декабря пилоты 1-го ОЦ Сил беспилотных систем нанесли удары по командному пункту и местам дислокации личного состава 14-й бригады СПП ГРУ ВС РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, серия ударов была нанесена по населенному пункту Бердянское Донецкой области.

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По подтвержденной оперативной информации, в результате атаки враг понес значительные потери: 51 оккупант ликвидирован, 74 - ранены.

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Также сообщалось, что украинские дроны уничтожили РЛС и базу вражеских морских безэкипажных катеров в Крыму.

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