Украинские дроны уничтожили РЛС и базу вражеских морских безэкипажных катеров в Крыму. ВИДЕО

В воскресенье, 28 декабря, операторы 1-го отдельного центра беспилотных систем ВСУ поразили ряд военных объектов российских захватчиков во временно оккупированном Крыму.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом командующий Силами беспилотных систем Роберт "Мадяр" Бровди сообщил в Facebook.

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Ночью Птахи 1 ОЦ СБС отработали ряд военных объектов на ВОТ, в частности - уничтожили следующую технику:

РЛС Валдай (Черноморское, ВОТ, АР Крым)

Пункт управления комплексом радиолокационной разведки (Черноморское, ВОТ, АР Крым)

база хранения и запуска МБЭК (морской безэкипажный катер), Черноморское, ВОТ, АР Крым)

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