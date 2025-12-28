Украинские дроны уничтожили РЛС и базу вражеских морских безэкипажных катеров в Крыму. ВИДЕО
В воскресенье, 28 декабря, операторы 1-го отдельного центра беспилотных систем ВСУ поразили ряд военных объектов российских захватчиков во временно оккупированном Крыму.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом командующий Силами беспилотных систем Роберт "Мадяр" Бровди сообщил в Facebook.
Ночью Птахи 1 ОЦ СБС отработали ряд военных объектов на ВОТ, в частности - уничтожили следующую технику:
- РЛС Валдай (Черноморское, ВОТ, АР Крым)
- Пункт управления комплексом радиолокационной разведки (Черноморское, ВОТ, АР Крым)
- база хранения и запуска МБЭК (морской безэкипажный катер), Черноморское, ВОТ, АР Крым)
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