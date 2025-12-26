Мастера ГУР "Примари" уничтожили системы ПВО врага в оккупированном Крыму. ВИДЕО

Мастера спецподразделения ГУР МО Украины "Примари" накануне Рождества Христова снова посетили временно оккупированный Крым и сожгли ряд дорогостоящих целей российских захватчиков.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки МО Украины.

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Успешно поражены:

пусковая установка комплекса С-300В;

радиолокационная система РСП-6М2

командно-штабная машина "Редут-221" из состава ЗРК "Бук-М3";

станция радиолокации РПН 9С36М из состава ЗРК "Бук-М3".

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Также охотники ГУР нанесли удар по вражеской защитной конструкции для вооружения и военной техники, вокруг которой шастали двое российских оккупантов.

Ранее сообщалось, что спецназовцы подразделения "Альфа" Службы безопасности Украины с начала полномасштабного вторжения уничтожили более 500 единиц российских систем противовоздушной обороны.