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Мастера ГУР "Примари" уничтожили системы ПВО врага в оккупированном Крыму. ВИДЕО

Мастера спецподразделения ГУР МО Украины "Примари" накануне Рождества Христова снова посетили временно оккупированный Крым и сожгли ряд дорогостоящих целей российских захватчиков.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки МО Украины.

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Успешно поражены:

  • пусковая установка комплекса С-300В;
  • радиолокационная система РСП-6М2
  •  командно-штабная машина "Редут-221" из состава ЗРК "Бук-М3";
  • станция радиолокации РПН 9С36М из состава ЗРК "Бук-М3".

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Также охотники ГУР нанесли удар по вражеской защитной конструкции для вооружения и военной техники, вокруг которой шастали двое российских оккупантов.

Ранее сообщалось, что спецназовцы подразделения "Альфа" Службы безопасности Украины с начала полномасштабного вторжения уничтожили более 500 единиц российских систем противовоздушной обороны.

Автор: 

Крым (26048) ПВО (3831) ГУР (837)
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