Мастера ГУР "Примари" уничтожили системы ПВО врага в оккупированном Крыму. ВИДЕО
Мастера спецподразделения ГУР МО Украины "Примари" накануне Рождества Христова снова посетили временно оккупированный Крым и сожгли ряд дорогостоящих целей российских захватчиков.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки МО Украины.
Успешно поражены:
- пусковая установка комплекса С-300В;
- радиолокационная система РСП-6М2
- командно-штабная машина "Редут-221" из состава ЗРК "Бук-М3";
- станция радиолокации РПН 9С36М из состава ЗРК "Бук-М3".
Также охотники ГУР нанесли удар по вражеской защитной конструкции для вооружения и военной техники, вокруг которой шастали двое российских оккупантов.
Ранее сообщалось, что спецназовцы подразделения "Альфа" Службы безопасности Украины с начала полномасштабного вторжения уничтожили более 500 единиц российских систем противовоздушной обороны.
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