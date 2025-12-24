Спецоперация ГУР в ноябре: эксклюзивные кадры боев на Покровском направлении. ВИДЕО
Главное управление разведки Министерства обороны Украины обнародовало кадры спецоперации, проведенной на Покровском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУР Минобороны Украины.
Операцию в ноябре 2025 года выполнили бойцы подразделения Black Winter Group в составе "Спецподразделения Тимура" с целью усиления обороны на одном из участков фронта.
Ход спецоперации
В рамках боевой миссии была задействована авиация ГУР, которая обеспечила оперативную переброску десантной группы на определенную позицию.
Это позволило быстро стабилизировать ситуацию и укрепить оборонительные рубежи.
Слаженная работа
Важную роль в выполнении задачи сыграли подразделения аэроразведки и операторы FPV-дронов. Они выявляли позиции противника и наносили точечные удары по российским силам.
В ГУР отметили, что бойцы Black Winter Group действовали слаженно и профессионально, продемонстрировав высокую подготовку при выполнении поставленных задач.
- Ранее сообщалось, что 3-й армейский корпус и ГУР выровняли линию фронта на Лиманском направлении.
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