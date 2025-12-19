3-й армейский корпус и ГУР выровняли линию фронта на Лиманском направлении

Третьему армейскому корпусу во взаимодействии с Главным управлением разведки Украины удалось выровнять линию фронта на Лиманском направлении. Речь идет не об отдельной операции, а о результате длительного и постоянного сотрудничества между подразделениями.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Громадського радіо" сообщил старший офицер отдела коммуникации 3-го армейского корпуса Александр Бородин.

Постоянное взаимодействие с ГУР и мобильная оборона

По словам Бородина, сотрудничество с ГУР продолжается уже длительное время и является ключевым в условиях современной войны, которая требует гибких тактик и мобильной обороны.

"Что касается вызовов, то здесь скорее достаточно специфическая ситуация, потому что сейчас враг применяет и инфильтрацию, и таким образом с ними нужно постоянно бороться.

Он постоянно применяет беспилотную компоненту в разных пропорциях, в разных тактиках. И постоянное такое давление, за счет чего для того, чтобы сохранить и уменьшить наши потери, нам приходится постоянно двигать линию фронта в соответствии с тактической обстановкой. И таким образом, когда в сотрудничестве, например, с тем же ГУР, мы можем постоянно улучшать свою, или менять, или, скажем так, укрывать на более лучшие позиции, которые есть для этого, или менять в соответствии с тактической обстановкой", - отметил Бородин.

Инфильтрация врага и сложность взятия в плен

В ходе длительного сотрудничества, по словам офицера, был уничтожен полк оккупантов, а также, вероятно, взяты в плен отдельные российские военные. В то же время Бородин отметил, что сейчас брать врага в плен сложно.

"Сейчас довольно сложно брать в плен, потому что бои, если мы говорим об инфильтрации, то это в целом маленькие такие спецоперации, борьба. А о тех группах, которые штурмуют, - довольно сложно брать в плен, просто с тактической точки зрения. В основном, сейчас пехота противника достаточно военного качества. Те, кто проводит инфильтрацию, возможно, немного, скажем так, более опытные бойцы, но, тем не менее, это не какой-то спецназ.

Здесь больше вопрос в том, что они даже не совсем иногда понимают уровень глубины, в которую им нужно зайти. Поэтому я не могу сказать, что это какие-то спецназовцы, но это - масштабы, количество и постоянное давление, скорее, такой подход. Поэтому в этом контексте их достаточно много, именно из-за инфильтрации, когда они появляются у нас.

В основном, это, как раз, те, которые проходят или пытаются пройти через наши боевые порядки", - рассказал Бородин.

Комментируя общую динамику атак, военный отметил, что враг задействовал значительные ресурсы - силы двух армий, а также отдельные подразделения танковой армии. В то же время, достигнутые результаты не соответствуют ожиданиям российского командования.

Лиманское направление остается для РФ одним из приоритетных, поскольку контроль над ним может создать серьезные угрозы для агломерации Славянск-Краматорск. По факту, активная штурмовая операция продолжается уже более шести месяцев.

Меньше артиллерии - больше дронов

Александр Бородин также обратил внимание на изменение тактики противника. Российские войска стали реже применять артиллерию, однако значительно нарастили беспилотную кампанию.

По его оценке, количество дронов у врага сейчас в разы больше, чем у ВСУ. Вероятно, это связано либо с проблемами с боекомплектом артиллерии, либо с сознательной ставкой на тактику малых пехотных групп в сочетании с массированным применением БПЛА.