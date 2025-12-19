3-й армійський корпус та ГУР вирівняли лінію фронту на Лиманському напрямку

Третьому армійському корпусу у взаємодії з Головним управлінням розвідки України вдалося вирівняти лінію фронту на Лиманському напрямку. Йдеться не про окрему операцію, а про результат тривалої та постійної співпраці між підрозділами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Громадського радіо" повідомив старший офіцер відділу комунікації 3 армійського корпусу Олександр Бородін.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Постійна взаємодія з ГУР і мобільна оборона

За словами Бородіна, співпраця з ГУР триває вже тривалий час і є ключовою в умовах сучасної війни, яка потребує гнучких тактик і мобільної оборони.

"Стосовно викликів, тут скоріше досить специфічна ситуація, тому що зараз ворог застосовує і інфільтрацію, і таким чином із ними треба постійно боротись.

Він застосовує постійно безпілотну компоненту в різних пропорціях, у різних тактиках. І постійний такий тиск, за рахунок чого для того, щоб зберегти і зменшити наші втрати, нам доводиться постійно рухати лінію фронту відповідно до тактичної обстановки. І таким чином, коли в співпраці, наприклад, з тим самим ГУРом, ми можемо постійно покращувати свою, або змінювати, або, скажімо так, заховувати на більш кращі позиції, які є для цього, або змінювати відповідно до тактичної обстановки", - зазначив Бородін.

Інфільтрація ворога і складність взяття в полон

Під час тривалої співпраці, за словами офіцера, було знищено полк окупантів, а також, імовірно, взято в полон окремих російських військових. Водночас Бородін зазначив, що зараз брати ворога в полон складно.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На Лиманському напрямку ліквідовано полк РФ. ВIДЕО

"Зараз досить складно брати в полон, тому що бої, якщо ми говоримо про інфільтрацію, то це в цілому маленькі такі спецоперації, боротьба. А про ті групи, які штурмують, — досить складно брати в полон, тому що просто з тактичної точки зору. Здебільшого, зараз піхота супротивника, вона досить військової якості. Ті, що проводять інфільтрацію, можливо, трішки, скажімо так, більш досвідчені бійці, але, тим не менше, це не якийсь спецназ.

Тут більше питання в тому, що вони навіть не зовсім інколи розуміють рівень глибини, в яку їм потрібно зайти. Тому я не можу сказати, що це якісь тут спецпризначенці, але масштаби, кількість і постійний тиск, скоріше, такий підхід. Тому в цьому контексті їх достатньо багато, саме через інфільтрацію, вони з’являються в нас.

Здебільшого це якраз ті, які проходять, чи намагаються проходити через наші бойові порядки", - розповів Бородін.

Коментуючи загальну динаміку атак, військовий зазначив, що ворог задіяв значні ресурси — сили двох армій, а також окремі підрозділи танкової армії. Водночас досягнуті результати не відповідають очікуванням російського командування.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Дронарі SIGNUM уразили МТ-ЛБ окупантів із зірваною гусеницею на дорозі Лиманського напрямку. ВIДЕО

Лиманський напрямок залишається для РФ одним із пріоритетних, адже контроль над ним може створити серйозні загрози для агломерації Слов’янськ-Краматорськ. За фактом, активна штурмова операція триває вже понад шість місяців.

Менше артилерії - більше дронів

Олександр Бородін також звернув увагу на зміну тактики противника. Російські війська стали рідше застосовувати артилерію, однак значно наростили безпілотну кампанію.

За його оцінкою, кількість дронів у ворога наразі в рази більша, ніж у ЗСУ. Імовірно, це пов’язано або з проблемами з боєкомплектом артилерії, або зі свідомою ставкою на тактику малих піхотних груп у поєднанні з масованим застосуванням БпЛА.