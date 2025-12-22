РФ модернизировала дрон "Молния" для воздушной разведки: установили Starlink, - ГУР. ФОТО
Российские оккупанты модернизировали FPV-камикадзе "Молния", который теперь используют и для воздушной разведки.
Об этом сообщила пресс-служба ГУР МО, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Ранее в ГУР сообщали, что россияне использовали дрон "Молния-2" с двумя двигателями на крыльях, доработанным фюзеляжем, увеличенной дальностью полета и усиленной боевой частью.
Теперь же россияне для проведения разведки интегрировали в аппарат микрокомпьютер Raspberry Pi 5, а также китайский Mini PC F8, промаркированный российским брендом Raskat (ООО "НОВЫЙ АЙ ТИ ПРОЕКТ") с установленной лицензионной операционной системой Windows 11.
Также, кроме курсовой FPV-камеры, беспилотник получил дополнительную китайскую камеру SIYI ZR10 с десятикратным оптическим зумом и трехосевой стабилизацией, что существенно расширяет возможности наблюдения и корректировки.
Для передачи видеосигнала с обеих камер, телеметрии и команд управления на борту "Молнии-2Р" установлен спутниковый терминал Starlink.
Полный перечень составляющих и электронных компонентов по ссылке.
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