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Новости Фото Разведывательные дроны РФ
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РФ модернизировала дрон "Молния" для воздушной разведки: установили Starlink, - ГУР. ФОТО

Российские оккупанты модернизировали FPV-камикадзе "Молния", который теперь используют и для воздушной разведки.

Об этом сообщила пресс-служба ГУР МО, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Ранее в ГУР сообщали, что россияне использовали дрон "Молния-2" с двумя двигателями на крыльях, доработанным фюзеляжем, увеличенной дальностью полета и усиленной боевой частью.

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Теперь же россияне для проведения разведки интегрировали в аппарат микрокомпьютер Raspberry Pi 5, а также китайский Mini PC F8, промаркированный российским брендом Raskat (ООО "НОВЫЙ АЙ ТИ ПРОЕКТ") с установленной лицензионной операционной системой Windows 11.

Россияне модернизировали дрон Молния для разведки
Россияне модернизировали дрон Молния для разведки
Россияне модернизировали дрон Молния для разведки

Также, кроме курсовой FPV-камеры, беспилотник получил дополнительную китайскую камеру SIYI ZR10 с десятикратным оптическим зумом и трехосевой стабилизацией, что существенно расширяет возможности наблюдения и корректировки.

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Россияне модернизировали дрон Молния для разведки
Россияне модернизировали дрон Молния для разведки

Для передачи видеосигнала с обеих камер, телеметрии и команд управления на борту "Молнии-2Р" установлен спутниковый терминал Starlink.

Россияне модернизировали дрон Молния для разведки
Россияне модернизировали дрон Молния для разведки

Полный перечень составляющих и электронных компонентов по ссылке.

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Автор: 

россия (98199) дроны (7553) ГУР (834)
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Топ комментарии
+7
а що у нас модернізували крім невидимих фламінго?
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22.12.2025 10:09 Ответить
+3
Доєднуйтеся до CБС і все дійзнаєтесь...
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22.12.2025 10:18 Ответить
+3
Знайдені в Туреччині та Румунії кацапські безпілотники наводили удари по одеським логістичним шляхам, а повернутись назад вже горючки не вистачило - попадали, де змогли. Але ж: кетайське начиння та амерський старлінк у рукожопих є, і ракети є, і бомб завались, і м'яса втстачає. А що є у нас, окрім купки ворюг при владі? І влада практично уся однієї національності...
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22.12.2025 10:31 Ответить

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