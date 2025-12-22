РФ модернізувала дрон "Молнія" для повітряної розвідки: встановили Starlink, - ГУР. ФОТО

Російські окупанти модернізували FPV-камікадзе "Молнія", який тепер використовують і для повітряної розвідки.

Про це повідомила пресслужба ГУР МО, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Раніше у ГУР повідомляли, що росіяни використовували дрон "Молнія-2" із двома двигунами на крилах, доопрацьованим фюзеляжем, збільшеною дальністю польоту та посиленою бойовою частиною.

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Тепер же росіяни для проведення розвідки інтегрували в апарат мікрокомп’ютер Raspberry Pi 5, а також китайський Mini PC F8, промаркований російським брендом Raskat (ТОВ "НОВЫЙ АЙ ТИ ПРОЕКТ") з установленою ліцензійною операційною системою Windows 11.







Також крім курсової FPV-камери, безпілотник отримав додаткову китайську камеру SIYI ZR10 з десятикратним оптичним зумом і тривісною стабілізацією, що суттєво розширює можливості спостереження та коригування.

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Для передавання відеосигналу з обох камер, телеметрії та команд керування на борту "Молнії-2Р" встановлено супутниковий термінал Starlink.





Із повним переліком складових та електронних компонентів за посиланням.

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