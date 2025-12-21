FPV-дрон "прилип" до окупанта і підірвав його: бойова робота 7-го корпусу ДШВ. ВIДЕО

Пілоти 7-го корпусу десантно-штурмових військ показали кадри ліквідації окупанта FPV-дроном на Донецькому напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ., рашист спав біля свого укриття, і в цей момент українські пілоти посадили ударний дрон просто поряд із загарбником.

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На відео - військовий РФ намагається відкинути БпЛА рукою, однак дрон чіпляється за нього та одразу вибухає.

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Також повідомлялося, що бійці батальйону "Рубака" знищили 40 окупантів, які вилізли з газової труби на Харківщині.

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