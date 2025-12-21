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FPV-дрон "прилип" до окупанта і підірвав його: бойова робота 7-го корпусу ДШВ. ВIДЕО

Пілоти 7-го корпусу десантно-штурмових військ показали кадри ліквідації окупанта FPV-дроном на Донецькому напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ., рашист спав біля свого укриття, і в цей момент українські пілоти посадили ударний дрон просто поряд із загарбником.

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На відео - військовий РФ намагається відкинути БпЛА рукою, однак дрон чіпляється за нього та одразу вибухає.

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Автор: 

армія рф (21471) знищення (10503) Донецька область (11462) ДШВ Десантно-штурмові війська (496) дрони (8641)
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Топ коментарі
+15
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21.12.2025 16:34 Відповісти
+14
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21.12.2025 16:24 Відповісти
+13
Орки! Не беріть чужі речі в руки, бо можуть їх відірвати, разом з довбнею!!!
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21.12.2025 16:27 Відповісти

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