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FPV-дрон "прилип" до окупанта і підірвав його: бойова робота 7-го корпусу ДШВ. ВIДЕО
Пілоти 7-го корпусу десантно-штурмових військ показали кадри ліквідації окупанта FPV-дроном на Донецькому напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ., рашист спав біля свого укриття, і в цей момент українські пілоти посадили ударний дрон просто поряд із загарбником.
На відео - військовий РФ намагається відкинути БпЛА рукою, однак дрон чіпляється за нього та одразу вибухає.
- Також повідомлялося, що бійці батальйону "Рубака" знищили 40 окупантів, які вилізли з газової труби на Харківщині.
Топ коментарі
+15 Владислав Сварчевський
показати весь коментар21.12.2025 16:34 Відповісти Посилання
+14 Oresta Bartka
показати весь коментар21.12.2025 16:24 Відповісти Посилання
+13 Oleksandr Valovyi
показати весь коментар21.12.2025 16:27 Відповісти Посилання
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