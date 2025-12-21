25-та бригада десантників витримала атаку рашистів: рій із 20 дронів за 2 хвилини у Покровську. ВIДЕО
Російські війська продовжують інтенсивний натиск на українську оборону в Покровську.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, противник застосовує масовані атаки FPV-дронами по одній цілі, намагаючись "випалювати" все живе.
Подробиці
Під час однієї з таких атак бійці 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади 7 корпусу ШР ДШВ, пересуваючись у приватному секторі Покровська, потрапили під рій ударних FPV-дронів.
Протягом 2 хвилин ворог випустив по десантниках майже 20 безпілотників - з інтервалом у середньому 1 дрон на 3 секунди.
Не зазнали втрат
Попри шалений тиск, особовий склад Січеславської бригади втрат не зазнав і продовжив виконання бойового завдання.
На оприлюдненому відео - кадри від першої особи, що демонструють, у яких умовах оборонці Покровська щодня стримують наступ ворога.
- Також повідомлялося, що українські дрони нищать переправи окупантів під час спроб форсувати Оскіл.
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