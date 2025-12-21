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Новини Відео Бойові дії на Покровському напрямку
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25-та бригада десантників витримала атаку рашистів: рій із 20 дронів за 2 хвилини у Покровську. ВIДЕО

Російські війська продовжують інтенсивний натиск на українську оборону в Покровську.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, противник застосовує масовані атаки FPV-дронами по одній цілі, намагаючись "випалювати" все живе.

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Подробиці

Під час однієї з таких атак бійці 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади 7 корпусу ШР ДШВ, пересуваючись у приватному секторі Покровська, потрапили під рій ударних FPV-дронів.

Протягом 2 хвилин ворог випустив по десантниках майже 20 безпілотників - з інтервалом у середньому 1 дрон на 3 секунди.

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Не зазнали втрат

Попри шалений тиск, особовий склад Січеславської бригади втрат не зазнав і продовжив виконання бойового завдання.

На оприлюдненому відео - кадри від першої особи, що демонструють, у яких умовах оборонці Покровська щодня стримують наступ ворога.

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Автор: 

армія рф (21471) Донецька область (11462) 25 окрема повітряно-десантна бригада (191) ДШВ Десантно-штурмові війська (496) дрони (8641) Покровськ (1359) Покровський район (1807)
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Топ коментарі
+12
Бережи боженька усіх наших героїв!
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21.12.2025 15:30 Відповісти
+10
Це реальність. А про м'ясні атаки можете подивитися в телемарафоні.
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21.12.2025 15:29 Відповісти
+9
кіт не постраждав
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21.12.2025 15:35 Відповісти

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