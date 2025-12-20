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Новини Відео Дрони проти окупантів Знищення російських окупантів Бойові дії на Покровському напрямку Ліквідація російських окупантів
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Бійці бригади "Червона Калина" за добу відбили 50 штурмових дій окупантів на Покровському напрямку. ВIДЕО

На Покровському напрямку Сили оборони за останню добу зупинили 50 штурмових дій противника.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські захисники ліквідували 101 окупанта.

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Атаки відбувалися в зоні відповідальності 1-го оперативного корпусу НГУ "Азов", зокрема бригади "Червона Калина".

Противник намагається просочуватися малими штурмовими групами.

Здебільшого йдеться про так звані одноразові "флагоносні" групи, завданням яких є створення пропагандистського контенту про нібито захоплення українських позицій.

Ці матеріали згодом поширюються в російських ЗМІ.

"Всі подібні штурмові підрозділи противника виявляються та знищуються", - додають бійці у коментарях під відео.

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Автор: 

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