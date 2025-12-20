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Бойцы бригады "Червона Калина" за сутки отразили 50 штурмовых действий оккупантов на Покровском направлении. ВИДЕО
На Покровском направлении Силы обороны за последние сутки остановили 50 штурмовых действий противника.
Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские защитники ликвидировали 101 оккупанта.
Атаки происходили в зоне ответственности 1-го оперативного корпуса НГУ "Азов", в частности бригады "Червона Калина".
Противник пытается просачиваться небольшими штурмовыми группами.
В основном речь идет о так называемых одноразовых "флагоносных" группах, задачей которых является создание пропагандистского контента о якобы захвате украинских позиций.
Эти материалы впоследствии распространяются в российских СМИ.
"Все подобные штурмовые подразделения противника обнаруживаются и уничтожаются", - добавляют бойцы в комментариях под видео.
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