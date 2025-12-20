Удары дронов десантно-штурмовых войск по скоплению оккупантов в Гродовке. ВИДЕО

Украинские десантники нанесли удары беспилотниками по российским военным во временно оккупированной Гродовке Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, этот населенный пункт используется как место скопления личного состава армии РФ перед дальнейшей переброской в направлении Мирнограда.

Несмотря на значительное расстояние в 21 километр, украинские операторы 7-го корпуса ДШВ ВСУ регулярно отправляют туда свои дроны для поражения врага.

Кадры боевой работы бойцы показали в телеграм-канале.

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