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Удари дронів десантно-штурмових військ по скупченню окупантів у Гродівці. ВIДЕО

Українські десантники завдали ударів безпілотниками по російських військових у тимчасово окупованій Гродівці Донецької області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, цей населений пункт використовується як місце скупчення особового складу армії РФ перед подальшим перекиданням у напрямку Мирнограда.

Попри значну відстань у 21 кілометр, українські оператори 7-го корпусу ДШВ ЗСУ регулярно надсилають туди свої дрони для ураження ворога.

Кадри бойової роботи бійці показали у телеграм-каналі.

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Автор: 

армія рф (21459) знищення (10492) Донецька область (11453) ЗСУ (8936) ДШВ Десантно-штурмові війська (496) дрони (8629) Покровський район (1803) Гродівка (4)
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