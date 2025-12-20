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Удари дронів десантно-штурмових військ по скупченню окупантів у Гродівці. ВIДЕО
Українські десантники завдали ударів безпілотниками по російських військових у тимчасово окупованій Гродівці Донецької області.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, цей населений пункт використовується як місце скупчення особового складу армії РФ перед подальшим перекиданням у напрямку Мирнограда.
Попри значну відстань у 21 кілометр, українські оператори 7-го корпусу ДШВ ЗСУ регулярно надсилають туди свої дрони для ураження ворога.
Кадри бойової роботи бійці показали у телеграм-каналі.
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