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Новости Видео Боевые действия на Покровском направлении
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25-я бригада десантников выдержала атаку рашистов: рой из 20 дронов за 2 минуты в Покровске. ВИДЕО

Российские войска продолжают интенсивный натиск на украинскую оборону в Покровске.

Как сообщает Цензор.НЕТ, противник применяет массированные атаки FPV-дронами по одной цели, пытаясь "выжечь" все живое.

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Подробности

Во время одной из таких атак бойцы 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады 7 корпуса ШР ДШВ, передвигаясь в частном секторе Покровска, попали под рой ударных FPV-дронов.

В течение 2 минут враг выпустил по десантникам почти 20 беспилотников - с интервалом в среднем 1 дрон в 3 секунды.

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Не понесли потерь

Несмотря на бешеное давление, личный состав Сичеславской бригады потерь не понес и продолжил выполнение боевой задачи.

На обнародованном видео - кадры от первого лица, демонстрирующие, в каких условиях защитники Покровска ежедневно сдерживают наступление врага.

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Автор: 

армия РФ (23251) Донецкая область (12579) 25-я отдельная воздушно-десантная бригада (191) ДШВ Десантно-штурмовые войска (488) дроны (7553) Покровск (1324) Покровский район (1791)
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Топ комментарии
+12
Бережи боженька усіх наших героїв!
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21.12.2025 15:30 Ответить
+10
Це реальність. А про м'ясні атаки можете подивитися в телемарафоні.
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21.12.2025 15:29 Ответить
+9
кіт не постраждав
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21.12.2025 15:35 Ответить

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