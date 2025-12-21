25-я бригада десантников выдержала атаку рашистов: рой из 20 дронов за 2 минуты в Покровске. ВИДЕО

Российские войска продолжают интенсивный натиск на украинскую оборону в Покровске.

Как сообщает Цензор.НЕТ, противник применяет массированные атаки FPV-дронами по одной цели, пытаясь "выжечь" все живое.

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Во время одной из таких атак бойцы 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады 7 корпуса ШР ДШВ, передвигаясь в частном секторе Покровска, попали под рой ударных FPV-дронов.

В течение 2 минут враг выпустил по десантникам почти 20 беспилотников - с интервалом в среднем 1 дрон в 3 секунды.

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Не понесли потерь

Несмотря на бешеное давление, личный состав Сичеславской бригады потерь не понес и продолжил выполнение боевой задачи.

На обнародованном видео - кадры от первого лица, демонстрирующие, в каких условиях защитники Покровска ежедневно сдерживают наступление врага.

Также сообщалось, что украинские дроны уничтожают переправы оккупантов при попытках форсировать Оскол.

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